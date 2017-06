Sjældenhed: Nordea-fonden donerer igen til Østfestivalen

Nordeas erhvervschef Jan Nielsen spredte glæde på Østfestivalens stormøde med 25.000 kroner fra Nordea-fonden. Her ses han sammen med Østfestivalens bestyrelse. Foto: Maja Vindelev

12. juni 2017

Østfestivalen, der er for børn og unge i fire dage i den sidste uge af skolernes sommerferie, fik på sidste uges stormøde igen og ligesom sidste år 25.000 kroner fra Nordea-fonden, og det var ekstraordinært.

- Det er sjældent, at vi gentager vores støtte, men vi fandt, at projektet var så godt, at vi besluttede at støtte igen, sagde erhvervschef fra Nordea Jan Nielsen, der personligt var taget til Brohuset i Østbyen for på stormødet at fortælle om den nye donation.

- Vi lagde i ansøgningen mærke til, at der er mange frivillige, der er med i et lokalt projekt, som skaber et godt fællesskab. Festivalen betyder også sammenhængskraft på tværs af familier, generationer og kulturer, og så er festivalen med til at skabe et fællesskab mellem de frivillige og de gæster, der kommer på besøg, sagde Jan Nielsen og fortsatte:

- Det er vigtige elementer for os i Nordea-fonden, hvor overskriften er »Det gode Liv«. Det er I med til at skabe i lokalområdet, og jeg håber, I får en succes med gode fællesskaber og gode oplevelser.

Mange sponsorer

De 25.000 kroner fra Nordea-fonden var med til at bringe det samlede beløb fra sponsorer op på omkring 200.000 kroner, og med 22.000 i overskud fra sidste års festival, er Østfestivalen godt rustet til økonomisk at klare festival nummer to. Listen over donationer omfatter 50.000 kroner fra Tuborg-fonden og det samme beløb fra Grethe Christiansens Legatstiftelse, og så er der kommet penge fra lokale firmaer, politiske partier, fagforeninger, banker, kirker, boligforeninger samt Hillerød Kommune.

Men det er ikke kun kroner og ører, der luner hos Østfestivalen. Flere firmaer støtter således med materialer og anden praktisk hjælp, og endelig har det lokale boligselskab, Hillerød Almennyttige Boligselskab, besluttet, at betale Marie Schmidts løn som koordinator.

- Den støtte gør, at vi sover roligt om natten, konstaterede Østfestivalens formand Stig Hansen, der lod Marie Schmidt fortælle nærmere om årets festival, herunder især nyskabelser.

Unge og håndværksfag

Hun kunne fortælle, at fodboldklubben AC Hillerød dagligt vil stå for fire timer med diverse fodboldspil, og at et lokalt tømrer- og murerfirma i en container vil stå for at præsentere deres håndværksfag for unge.

- Vi håber, at det kan trække de unge til, og måske kan de lave udendørs møbler til Østhuset, sagde Marie Schmidt, der også kunne afsløre, at der kommer et køkken på selve pladsen, så madlavningen bliver en integreret del af festivalen.

Flere nye ideer

De omkring 50 deltagere i stormødet havde også idéer som eksempelvis en pavillon til kaffe-, the- og kagesalget, førstehjælp for de yngste var også et forslag, og den nye leder i Østhuset, Peter Lauridsen, fortalte, at man i Østhuset under festivalen får besøg af en fyr, der er god til at lave hjemmesider. Og her kom der så straks forslag om, at vedkommende måske kan hjælpe med at lave videoklip fra selve festivalen, så man kan følge med i, hvad der sker rundt omkring.

Der skal deles flyers ud i lokalområdet, og det kunne man melde sig til og tage en stak flyers med hjem. På en sådan kan man læse om de mange aktiviteter, navnene på sponsorer og partnere og om, hvordan man bliver frivillig. Og så gik de mange fremmødte ellers i grupper, hvor de for alvor tog hul på planlægningen af Østfestivalen, der finder sted fra den 2.-5. august på græsplænen ved Grønnevang Skole, afdeling Østervang.