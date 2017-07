Sigtet narkobilist: Jeg er min bror

Da en 27-årig mand fra Frederikssund klokken 00.30 natten til tirsdag blev snuppet af politiet, mens han ulovligt kørte bil på Markebækvej i Skævinge, forsøgte han at slippe lettere fra sine forseelser ved at udgive sig for at være sin storebror. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Manden var påvirket af cannabis og kokain og blev derfor taget med for at få udtaget blodprøve. Og så havde han ikke tilladelse til at køre bil, idet han er frakendt førerretten. Og da han desuden opgav sin brors identitet, blev han desuden sigtet for at opgive falsk navn og for at forsøge at unddrage sig bøde.