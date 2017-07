Se billedserie Både store og små deltog til indvielsen, og bådebroens første fisker kastede sin fiskekrog i vandet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sejlklub indviede ny bådebro

Hillerød - 03. juli 2017 kl. 16:28 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Sejlklub, der ligger på Nødebo Jollehavn, har længe ønsket sig en ny bådebro. Og det ønske gik i opfyldelse søndag, da sejlklubben sammen med omkring 80 gæster indviede Nødebo Jollehavns nye bådebro.

- Indvielsen gik fantastisk, og borgmester Dorte Meldgaard (K) og formanden for kultur- og fritidsudvalget, Peder Bisgaard (S), mødte begge op for at være med til at indvie bådebroen, siger Ib Andersen, der er formand for Hillerød Sejlklub.

Han fortæller desuden, at indvielsen foregik uden bånd og saks.

- Vi klippede ikke bånd. Vi skar line, for i en sejlklub arbejder man med liner og tovværk og ikke så meget med snor. Derfor havde vi sat en line op i stedet for, som blev skåret over med en kniv, siger formanden for Hillerød Sejlklub.

Da linen var skåret, skulle flere både døbes. Den første dåb foregik på den nye bådebro, og den lille kølbåd der skulle døbes kom til at hedde Juliane.

- Vi har tre kølbåde, og de er allesammen opkaldt efter dronninger, der har boet på Fredensborg Slot, og dronning Juliane var en af de første dronninger, der boede på slottet, fortæller Ib Andersen.

En af de andre både der skulle døbes var en laserjolle, som sejlklubben havde fået af Grethe Christiansens Legatstiftelse. Derfor blev laserjollen døbt »Grethe«.

Det har taget Hillerød Sejlklub flere år at overbevise kommunen om, at Nødebo Jollehavn havde brug for en ny bådebro.

- Den gamle var rådnet op. Vi har bedt kommunen om en ny bådebro de seneste fire-fem år. Men kommunen har hele tiden skullet bruge pengene på noget andet. Men da vi tog den gamle bådebro op i efteråret 2016, faldt den fra hinanden, og de håndværkere og de af kommunens folk, der var ude at kigge på det, dømte den død, for den kunne ikke repareres. Derfor var kommunen velvillige til at finde de nødvendige midler til en ny, siger formanden for Hillerød Sejlklub.

Den nye bådebro har kostet omkring 450.000 kroner, og firmaet NBC Marine ApS, der har stået for at bygge den, gik i gang med projektet i starten af foråret.