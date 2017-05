Se billedserie Den åbne parkhave er et imponerede syn på Nordbakken i Ny Hammersholt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se fotos: Skønheden er vores pejlemærke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se fotos: Skønheden er vores pejlemærke

Hillerød - 29. maj 2017 kl. 06:02 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nemt at miste pusten på Nordbakken i Ny Hammersholt. Måske nok fordi området er kuperet, men mindst lige så meget, fordi landskabet er enestående smukt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Torsdag, fredag og lørdag havde ægteparret Lis og Knud Malling Beck inviteret inden for til »Åben Have« på Nordbakken, som faktisk syner som en ganske almindelig villavej. Men sådan er det overhovedet ikke, for husene på venstre side af Nordbakken skjuler et område, der netop kan tage pusten fra de fleste.

Her ligger et smukt parkanlæg i et usædvanligt betagende og kuperet terræn.

Cirka 70 personer havde i de tre dage lagt vejen forbi i dejligt sommervejr, og Knud Malling Beck fortæller, at alle var meget benovede over landskabets skønhed.

- Vi har i hvert fald ikke hørt ét eneste kritisk ord. Vi havde blandt andet besøg af en havekyndig anlægsgartner og hans kone fra Allerød. De var begge enormt begejstrede, og de må jo nok siges at have en vis erfaring på området, siger Knud Malling Beck.

På Nordbakken har tre naboer på det skrånende terræn ned mod tre små søer skabt det smukke anlæg, der blandt andet er beplantet med Rhodendron. Og ganske bemærkelsesværdigt er skellene mellem de tre haver fjernet, og nu fremstår området som en smuk parkhave.

- Der er lagt stor vægt på, at vi i samarbejde har formået at fjerne skellene. Heldigvis har det ikke givet nogle problemer, for det hele er foregået i god ro og orden, fastslår Knud Malling Beck.

Sammen med hustruen Lis har han boet i området i 59 år - heraf 38 år på den nærliggende Høvelsgården, som parret har skrevet en bog om i 1986. For lang tid siden blev der plantet 10.000 juletræer, men de tog udsigten, så de blev fjernet, så den enestående udsigt kunne komme til sin ret.

Ægteparret har altid haft mottoet »Skønheden er vores pejlemærke«.

De har kunnet realisere flere tanker og ideer, end de har kunnet drømme om. Foruden sociale ideer, kom er der også mange kulturelle tiltage, som de føler sig lykkelige over at kunne formidle.

Begge har følt sig priviligerede over at være omgivet af et kuperet landskab med moser, enge, krat og skove - alt sammen noget der har animeret parret til at være med til at anlægge parkanlægget.

- Vi er meget glade for og stolte over, at Haveselskabet i deres novembernummer »Haven« har lavet en reportage på otte side, der beskriver og viser billeder af vores Paradis, siger Lis og Knud Malling Beck.