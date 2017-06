Se billedserie 25-ås jubilæumsreception for Holger Toxværd som formand for Slotsbios Venner i Cafe Slotsbio. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billieder: 25 år i spidsen for Slotsbio Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billieder: 25 år i spidsen for Slotsbio

Hillerød - 24. juni 2017 kl. 05:53 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hyggelige Cafe Slotsbio samlede fredag eftermiddag omkring 50 besøgende, alle for at fejre Holger Toxværd, der fejrede 25-års jubilæum som formand for Slotsbios Venner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Claus Dalum, bestyrelsesmedlem i Slotsbios Venner de sidste 18 år, indledte talerrækken med at rose Holger Toxværd for gennem alle årene at have været husets talerør.

- Det kan vi ikke takke dig nok for. Du er i stand til at netværke og har så mange kontakter ude i byen, sagde han og tilføjede:

- Jeg ved ikke, hvad vi skulle gøre uden dig. Det ville i hvert fald ikke være så sprudlende uden dig.

Lige som flere andre nævnte Claus Dalum formandens talegaver:

- Du taler som et vandfald. Når du har noget på hjerte, stopper du ikke, før du ved, at budskabet er nået igennem. Men du tromler ikke. Du lytter, du lader alle komme med indsigelser, og hvis vi ikke er enige, så venter vi med at træffe beslutning til næste bestyrelsesmøde, sagde Claus Dalum.

Birgitte Koldborg talte på vegne af de frivillige i Slotsbio:

- Stor tak for din enorme indsats. Uden din vilje, dine visioner og dit gå-på-mod ville Slotsbio ikke være, hvad den er i dag, sagde hun.

Borgmester Dorte Meldgaard (K) overtog herefter og roste stedet, dets frivillige kræfter, fremhævede Slotsbio for ikke at være sig selv nok, men også engagere sig i byens arrangementer, og takkede Holger Toxværd for indsatsen.

Selv bekræftede Holger Toxværd, at det har været 25 gode år, der dog også har budt på udfordringer undervejs. Han takkede for et godt samarbejde i huset, der har 40 frivillige tilknyttet, hvoraf 30 er aktive.

Blandt gæsterne var desuden udover de nævnte blandre andre formand for Folkeoplysningsudvalget Christina Høi Skovdal (S), byrådsmedlem og ægtefælle til Holger Toxværd Rikke Macholm (SF), byrådsmedlem Jamil Cheheibar (S), spidskandidat for SF Peter Langer, kulturnatsarrangør Lise Bendix, C4-direktør Erik Helmer Pedersen, direktør i FrederiksborgCentret Carsten Larsen, kulturjournalist Knud Cornelius, tidligere kulturdirektør i Hillerød Kommune Leo Knudsen musikeren Kesser og formand for Hillerød Ældreråd Birgit Vejby.