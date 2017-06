Både i gågaderne og i Slotsarkaderne var der mange mennesker, og mange havde også sat sig på cafeerne for at nyde stemningen og lidt at drikke og spise. Foto: Kenn Thomsen

Se billederne: Så er byfesten i gang

Hillerød Slotssø Byfest markerer Frederiksborg Slotskirkes 400 års fødselsdag, og i løbet af de tre dage er der i omegnen af 180 arrangementer. Det er ifølge arrangørerne den største byfest, der har været. Ideen om at lave »noget«, der markerede slotskirkens fødselsdag blev til hos sognepræst i slotskirken og provst i Hillerød Provsti Jørgen Christensen for omkring to år siden. Siden er der blevet planlagt og ideudviklet, og alle, både privatpersoner og foreninger, har haft mulighed for at være med.