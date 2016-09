Se billederne: Kornmarkskolen indviede udendørs undervisningslokale

- Som lærere er det rigtig vigtigt, at vi er meget konkrete og forklarer eleverne, hvorfor vi er herude, og hvad de skal have ud af det. Når de forstår det - at det er en anden måde at lære på, men lige så meget skole - så er de meget glade for at være her. Det giver os nogle andre muligheder i vores undervisning, og det giver også en anden ro at være udendørs. Så selvom vi selvfølgelig ikke har så mange erfaringer endnu, tror jeg det bliver rigtig godt, siger hun.

- Jeg kan godt forstå, at I har givet den et andet navn end en multifunktionel læringsfacilitet. For det lyder jo ikke som noget, der er sjovt, vel? Og det er faktisk tanken bag det her, at det skal være sjovt og lærerigt. Vi vil gerne have, at I bliver så dygtige, som I overhovedet kan. Vi vil også gerne have, at I rører jer, og at I kommer udenfor, sagde hun til børnene.