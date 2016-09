Se billederne: Hillerødholmskolen indviede ny legeplads

Se billedserie Børnene havde glædet sig til at lege på den nye legeplads. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 16. september 2016

Hillerødholmskolen indviede torsdag deres helt nye legeplads.

Skolens elever var ellevilde, da skolens tekniske serviceleder endelig klippede snoren over, så børnene årgangsvis kunne komme ind og indvie legepladsen i fem minutter af gangen. Flere af eleverne mente, at tunnelglidebanen var det bedste ved den nye legeplads. Til dem, der ikke prøvede legeredskaberne, var der saftevang og kiks i ventetiden.

Hillerødholmskolens gamle legeplads blev revet ned, fordi stolperne var rådne. Skolens SFO, nu HFO har betalt to tredjedele af prisen, mens afdelingen Ejendomme under Hillerød Kommune har betalt den sidste tredjedel. I alt har legepladsen kostet 300.000 kroner.

- Det har været et stort og godt samarbejde mellem SFO'en, vores tekniske serviceafdeling og Ejendomme. Der er blevet knoklet for at få legeredskabet færdigt, så det hurtigt kunne blive en god ny erstatning for det gamle legetårn, siger Michael Iversen, der er HFO leder på Hillerødholmskolen.

Også forældrene bærer et stort ansvar for færdiggørelsen af legepladsen. Fredag eftermiddag i sidste uge hjalp en gruppe forældre med at optegne figurer til et indkøbt materiale "Leg på Streg", som skole og HFO'en har ønsket sig i mange år. Imens passede en anden gruppe forældre børnene.

- Der er mange spændende aktivitetsmuligheder til brug både i skole og fritid, så børnene kan få leget bogstaver og tal ind på en sjov og aktiv måde. Vi sætter meget stor pris på, at vores forældre på skolen giver os en hjælpende hånd med at »grafittimale« disse figurer på asfalten. Det er svært at nå i hverdagen, sagde Thomas Eriksen, der er pædagog i HFO'en og har haft mest med projektet at gøre.