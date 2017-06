Se billederne: Hillerød stod sammen rundt om Slotssøen

Se billedserie Foto: Kim Rasmussen

Hillerød - 11. juni 2017 kl. 22:29 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor mange mennesker, der præcis stod hånd i hånd rundt om slotssøen klokken 15.25 søndag eftermiddag er svært at vurdere. 1176 voksne og børn var forinden gået igennem en æresport på Posen og havde fordelt sig ud på Slotsstien. Med provst Jørgen Christensen, der i går fejrede sin 60 års fødselsdag, og borgmester Dorte Meldgaard i spidsen strømmede folk fra hver sin side ud på stien. Mange havde fulgt opfordringen med at tage forenings t-shirts på, og det var et flot og farverigt syn, da de to menneskeslanger nærmede sig hinanden på den modsatte side af søen.

Da Slotsstien ikke er spærret af, er det svært at vide, hvor mange, der er kommet til fra andre steder end Posen, men menneskekæden havde et par huller hist og her. Det skuffede dog hverken de mange fremmødte eller tovholder på »Hillerød Står Sammen«, Ole Brandt Thomsen, der er næstformand i ADHD-foreningen.

- Jeg synes, at det er fantastisk. Der er så mange forskellige mennesker her i dag. Jeg synes virkelig, at det er en succes. Det havde selvfølgelig være fuldendt, hvis vi havde været de 2500 vi skal være for at nå hele vejen rundt, men hvem kan forlange mere end det her. Vi er langt over 1000 mennesker, og det, synes jeg, er rigtig godt, sagde Ole Brandt Thomsen.

Ideen kom fra hustruen

Ideen om menneskekæden omkring søen opstod efter, at byens foreninger var inviteret til at fortælle om, hvordan man kunne gøre Hillerød Slotssø Byfest mere spændende. Ole Brandt Thomsen og hans kone, der begge bor i Hillerød, har gode erfaringer med frivilligt arbejde, og da hans kone nævnte, at det kunne være festligt at lave en ring om søen, hvor man stod hånd i hånd, tog Ole Brandt Thomsen ideen med på et opstartsmøde, og der blev den taget så godt i mod, at arrangementet siden er blevet den officielle afslutning på byfesten.

Kirkeklokker og duer

Forsanger i Big Fat Snake, Anders Blichfeldt, der også bor i Hillerød, havde i dagens anledning skrevet en Hillerødsang, og melodien blev spillet på Frederiksborg Slotskirkes klokkespil fra klokken 15. Klokken 15.25, mens alle stod med hinanden i hånden, sang de mange mennesker Hillerødsangen, som var blevet uddelt ved starten på Posen. Da sangen var færdigsunget, blev der sluppet duer fri, som fløj højt over Slotssøen.

Karin Juhl, der har været koordinator fra Hillerød Kommune på byfesten, blev helt rørt af at se de mange mennesker, der bakkede op og stod sammen.

- Det her er et arrangement, der sætter alt det, som byfesten har budt på, ind i en ramme, sagde hun.