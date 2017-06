Se billedserie 186 studenter sprang lørdag ud fra Teknik Gymnasium Hillerød. Foto: Teknisk Gymnasium

Se billederne: HTX-rektor sendte 186 studenter af sted på eventyrlig rejse

Hillerød - 26. juni 2017 kl. 21:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rektor for Teknisk Gymnasium Hillerød sendte lørdag 186 nybagte studenter afsted med en opfordring til at gribe livet, for som polarforskeren Knud Rasmussen sagde, »..så venter eventyret den, som forstår at gribe det«.

Hillerød: Rektor Vibeke Johnsens tale til de 186 studenter og deres stolte familier, der var mødt frem for at fejre dem, rummede tre gode råd:

Det første var at de unge skulle Styrke og dyrke fællesskaberne - dette havde været centralt for deres tid på HTX, og Vibeke Johnsen opfordrede til at de unge holdt fat i dette for de ville givet vis få brug for deres evner til at omgås og samarbejde med andre mennesker i fremtiden.

Rejs ud i verden var det andet råd. Med et citat fra H. C. Andersen, som sagde At rejse er at leve, opfordrede rektor studenterne til at rejse ud, for uanset om planerne var at læse videre umiddelbart efter sommerferien, eller måske tage et sabbatår, så ville hun råde til at man sørgede for at komme ud i verden fordi: »Det er ved at se verden i et andet perspektiv, at I bliver klogere på jer selv og jeres rødder«

Endelig rådede rektor de nye studenter til at forblive nysgerrige:

- Nysgerrigheden er drivkraften i ethvert menneskes udvikling og dermed uddannelse. Nysgerrigheden er også forudsætningen for, at vi går på opdagelse i verden omkring os. Denne nysgerrighed skal I give masser af plads i jeres liv. Jeg ved, I er nysgerrige og har lysten til at lære og udforske verden. I har fået nogle grundlæggende metoder og teknikker med jer herfra, som giver jer en solidt vidensgrundlag, som I kan bruge resten af livet, sagde hun.

Pas på presset

Inden Vibeke Johnsen afsluttede sin tale, huskede hun studenterne og måske også studenternes forældre på at det var vigtigt ikke at have for travlt når de går videre ud i deres liv:

- I er en generation af engagerede, hårdtarbejdende unge men lad' ikke samfundets pres om personlig succes blive ledestjernen i jeres liv, for så får I det svært. At tvivle på om man er på rette spor, er et af de store spørgsmål i livet, det er en nødvendig livsledsager at have med i bagagen, for at tvivle betyder at man har tillid til, at man kan tænke selvstændigt.

Flotte gennemsnit

I alt 35 af de 186 elever afsluttede deres studentereksamen med et snit over 10 - og mange har gennem deres 3 år i gymnasiet deltaget i aktiviteter, som har udfordret deres faglighed, og bragt dem i kontakt med den virkelige verden, som de nu skal ud og begå sig i. De har deltaget i fagkonkurrencer og i Akademiet for Talentfulde Unge, og som rektor Vibeke Johnasen slog fast i sin tale, så har de bekræftet det velkendte faktum, at det er ved hårdt arbejde, slid og vedholdenhed, man opnår gode resultater.

Inden turen gik ud med studentervognene i det ret våde vejr, blev der tid til at give en speciel opmærksomhed til fem piger fra biotek-linjen, som alle afsluttede deres studentereksamen med over 12 i snit. De fik et par ord med på vejen af inspektør Gisela Tolstoy, som kunne fortælle at de pigerne har tilbragt mere end halvdelen af deres tid i 3.G i laboratoriet, og at de har ydet en kæmpe faglig indsats, udfordret sig selv og hinanden, men samtidig også haft overskud til at skabe liv og god stemning.