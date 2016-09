Se billedserie Hundredevis af kram blev uddelt, da der i går var afskedsreception for Bente Most i GrønnegadeCentret. Her er det viceborgmester Kirsten Jensen, der får en krammer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Farvel til GrønnegadeCentrets populære leder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Farvel til GrønnegadeCentrets populære leder

Hillerød - 17. september 2016 kl. 03:13 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roserne og ordet »tak« væltede ned over Bente Most, da hun fredag trådte tilbage som centerleder i GrønnegadeCentret og blev hyldet ved en stor afskedsreception.

På forhånd havde 200 tilmeldt sig afskedsreceptionen for Bente Most i GrønnegadeCentret, og flere kom hele tiden til.

Mange ville sige farvel og tak til den populære centerleder, der går på efterløn efter otte et halvt år i spidsen for centret. Langt de fleste af gæsterne var medlemmer af centret, men også borgmester Dorte Meldgaard, viceborgmester Kirsten Jensen, formand for seniorudvalget Bente Claudi, direktør i Job, Social og Sundhed i kommunen, Vibeke Abel og chef for Ældre og Sundhed, Hella Obel var tilstede. Bente Mosts mor, søn Bob og mand Jan var også med. Sidstnævnte er lige trådt tilbage som formand for Frivilligcentret i Græsted, så nu skal parret nye deres otium sammen.

- Dagen i dag har jeg udnævnt til Store Krammedag, sagde bestyrelsesformand i GrønnegadeCentret Poul Christiansen, da alle havde taget plads med kaffe, lagkage og en bitter.

- I dag skal vi sige farvel til et menneske, hvis lige vi ikke kan beskrive. En ildsjæl, som i mere end otte år har været vores faste holdepunkt, vores bannerfører, jeg har kaldt hende vores institution i institutionen, fortsatte han.

Listen over talere var lang, og imellem talerne underholdt Mironika med stemningsmusik og fællessang.

Specialkonsulent i Ældre og Sundhed, Christian Blaase Johansen, holdt en meget personlig tale, hvor han takkede Bente Most for at have været en stor støtte for ham og give ham et råd og et spark bagi, engang hvor han havde det svært.

- Tusind tak for dit nærvær, din omsorg, din empati og dit altid smilende væsen. Man bliver altid så glad, når man er sammen med dig, sagde Christian Blaase Johansen.

Forsamlingen sang »Livstræet«, inden den nye centerleder, tidligere leder af cafeen, Anette Høyer, afslørede et stort maleri af et træ, hvor alle de tilstedeværende kunne skrive deres navn i trækronen.

- Du har været min den bedste leder, jeg nogensinde har haft. Du er fyldt med varme og den mest omsorgsfulde og empatiske person. Du er en dygtig teamleder og projektleder. Du er en god lytter. Du er ærlig og ligefrem og en fantastisk samarbejdspartner. Dit dejlige humør smitter. Der er noget at leve op til. Jeg har grebet bolden efter dig, og jeg vil gøre mit bedste for at passe på vores center, sagde hun.

Bente Most tog også selv ordet og indledte med at takke alle, bestyrelsen, personalet, forvaltningen, GrønnegadeCentrets Venner for deres store samarbejde gennem årene.

- Jeg var aldrig alene, heller ikke når noget var svært. Jeg har lært en masse af at være her. Jeg har lært om betydningen af fællesskab. Jeg har lært, hvad et fællesskab betyder for hver enkelt. Jeg har lært om den tredje alders måde at tænke livskvalietet og glæde. Jeg har lært, hvor meget et kram kan have indflydelse på os som mennesker. Jeg har mødt store sorger, og jeg har set, hvordan man kan slutte kreds om dem, der bliver ramt. Jeg har set jeres reaktioner, når det første oldebarn kommer til verden, og man kan dele glæden over det. Jeg har set flere af jer finde kærligheden og venskaber. Jeg har set det hele, og jeg er dybt taknemmelig over at have været vidne til jeres liv. I er den gode historie, som jeg har fortalt vidt og bredt om, når jeg er kommet ud. Jeg har kunnet bruge jeres historier, når jeg har været med i projekter om forebyggelse og sundhed. Aktive seniorer - ja, det må jeg sige. I er et forbillede for mig, I er mine helte, sagde hun og fik et stort bifald.

Fremtidsplanerne lyder på rejser, frivilligt arbejde, højskoleophold og et studie i religion.