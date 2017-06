Se billederne: Brødrene Olsen optræder i Frederiksborg Slotshave

Byfest i Hillerød er i fuld gang og Brødrene Olsen har spillet foran et veloplagt publikum i Frederiksborg Slotshave.

Her kunne man blandt andet høre:

San Francisco - nummer 2 ved Dansk Melodi Grand Prix i 1978.

Can't help falling in love (Elvis)

Sunday morning - skrevet af Jørgen Olsen og Stig Kreutzfeld