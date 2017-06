Se billedserie Grisene måtte have lidt hjælp, men til sidst forlod alle 32 smågrise transporteren og fik græs under klovene. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Se billederne: 25 år med grise på græs i Skævinge

Hillerød - 19. juni 2017 kl. 03:13 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først ville de ikke rigtig ud af transporteren, men med lidt hjælp og små skub blev de 32 grise lørdag formiddag klokken 10 lukket ud på marked ved Dyremosen på Borupvej i Skævinge.

Det var kun tredje gang, at Lions Skævinge, der ejer Antonius grisene, inviterede offentligheden til at komme og se grisene komme på græs, men i år er det faktisk 25. gang, at Lions Skævinge har grise på marken.

- Marken var oprindelig Dyremosegårds jord, og ham, der havde gården havde svinebesætning og var faktisk med til at stifte klubben for 40 år siden. Han foreslog, at vi kunne sætte smågrise ned i mosen, for så kunne vi sælge dem, når de var blevet slagtet, og så har vi faktisk haft dem lige siden, fortæller Tage Hessellund, der er næstformand i Lions Skævinge.

Grisene kommer fra Tilsbæk i Uvelse, og hver dag bliver de set til af folkene fra Lions, der tilser hegnet, giver dem foder og vand og tjekker, at alt i det hele taget er i orden. Lions Skævinge består i øjeblikket kun af seks mand, så de får hjælp af Lions Hillerød.

- I mange år havde vi 45 grise, og vi har også været oppe på 48 og 50. Men vi er ikke ret mange medlemmer tilbage, så vi er blevet nødt til at skære ned på aktiviteterne, så uddeling og udskæring af grisene nu kun er fordelt på to dage i stedet for tre, fortæller Tage Hessellund.

Omkring 60 børn og voksne var kommet for at følge grisene ud på marken. De mange børn var meget interesseret i grisene og kiggede nysgerrigt ind i transporteren. Da bagklappen endelig blev åbnet, ville grisene dog ikke med det samme ud, men ud kom de til sidst, og kort tid efter gik de alle og snusede interesseret i jorden.

Til oktober bliver grisene slagtet, og det er allerede nu muligt at reservere og købe en halv gris. Grisene koster 44 kroner/kiloet, og en halv gris vejer cirka 45 kilo, men fås også mindre.

Læs mere på skaevinge.lions.dk.