Se billeder og video: DGIs forårsopvisning

Da Frederiksborg Amts Avis lægger vejen forbi første opvisningsdag, hvor 32 hold er i aktion, er det blandt andet Ølsted IF, der er på gulvet. Holdet Jumpers lægger for og efterfølges på gulvet af to andre springhold fra Ølsted IF, som leverer deres serier og spring til amerikansk 50'er-rock som »Jailhouse Rock« og »A'int nothing but a hounddog«.