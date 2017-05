Et veterankøretøjstræf denne weekend i Hammersholt blev så stor en succes, at arrangørerne vil gentage succesen til næste år. Foto: Allan Nørregaard

Se billeder: Succesfuldt træf for veterankøretøjer

Et veterankøretøjstræf denne weekend i Hammersholt blev så stor en succes, at arrangørerne vil gentage succesen til næste år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis,

Et afbud fra en konfirmation, der ellers havde booket forsamlingshuset store bededag, gjorde det muligt for forsamlingshusets næstformand, Palle Christensen, og bestyrelsesmedlem Niels Bagge, at virkeliggøre ideen, de længe selv havde snakket om i lang tid: et veterantræf for gamle køretøjer ved forsamlingshuset. Selv har Palle Christensen en gul Mustang fra 1967, og Niels Bagge har en sort Daimler fra 1968. I Hammersholt er der i alt fire, der har gamle biler, fortæller de, og de fire kender andre, der også har.