Vejret var heldigvis med de mange unge løbere, der for afsted for at finde poster i skoven ved Naturløbet. Foto: Allan Nørregaard

Se billeder: Hundredvis af børn løb for sundheden

I strålende solskinsvejr deltog 780 skoleelever fra 4-7. klasser i Hillerød tirsdag klokken 09.00-14.00 i Naturløbet i Selskov. Her gjaldt det om at komme så hurtigt som muligt af sted gennem skovbund og op ad skrænter på jagt efter poster. Alle børn fik udleveret et kort, og så gik det ellers derudaf, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Naturløbet er en del af Danmarks største sundhedsprojekt for skoleelever, Aktiv Året Rundt, som er økonomisk støttet af Nordea-fonden. Projektets mål er, at børnene opnår sundere vaner og oplever, at det kan være sjovt at være sund. Når de løber Naturløbet, oplever de for eksempel motion i naturen på en ny og sjov måde sammen med kammeraterne.