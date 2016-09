Se billeder: Fødselsdag for træning og fysioterapi

Den stod på musikalsk underholdning, tapas og blodtryksmåling m.m., da Hillerød Fysioterapi og Træningscenter i FrederiksborgCentret holdt fødselsdagsfest for de første 10 år. Maraton-cyklisten Claus Robl åbnede dagen med foredrag om sin lange tur tværs over USA, og selve 10-års-arrangementet begyndte kl. 14 med fint rykind trods det gode vejr. Der var også mulighed for stadig at træne, men de fleste blev lokket over til fødselsdagens anden halvleg bestående af bobler og loungemusik, fortæller de to indehavere fa HFTC, Lars Bryde Lind og Thomas Höfelsauer.