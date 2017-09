Se billeder: Flot hyldest til Rikke Macholm efter 25 år i byrådet

- Dit hjerte banker for de mindste børn, for daginstitutioner, hvor du kæmper for bedst mulige forhold, det ligger dybt i hjertet på dig. Og for arkitektur. Du har gang på gang kæmpet for, at vi skal have en arkitekturpolitik. Det kan være, det er ved at lykkedes. Også miljø og natur er vigtige sager for dig.