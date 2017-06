Se billeder: Elever tog bronze ved Skole OL

Se billedserie Rebekka 4.x til boldkast. Foto: Privat

Hillerød - 16. juni 2017 kl. 05:51 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

4.x og 5.v fra Hillerød Vest Skolen tog den 12. og 13. juni til finalen i Skole OL i Aarhus i Ceres Park & Arena og kom hjem med succes og medaljer i kufferten.

Begge klasser blev bedste klasse fra Sjælland. 4.x blev nr. 9 ud af 80 kvalificerede klasser og fik bronzemedalje i 10 x 60 meter stafet og 5.v. blev nr. 5, blot et point fra 3.-pladsen og fik bronzemedalje og pokal i klassekonkurrencen i 2. km-løbet, samt bronzemedalje i stafet 10 x 60 meter.

At tage to mellemtrinsklasser til Aarhus krævede god logistik fortæller idrætslærerne Christian Oxlund og Marie Ejby Hansen, der roser forældrene for deres store opbakning, idet de blandt andet hjalp med transport, mad og drikke og oppakning.

Eleverne selv fortæller, at oplevelsen har givet dem et stærkt sammenhold, fordi de har samarbejdet og heppet på hinanden og alle har gjort alt hvad de kunne for at klare sig bedst muligt i klassekonkurrencen. De føler sig stolte, og så har de været glade for at komme ud af klasselokalet og bevæge sig, fortæller lærerne.

Det er niende gang i træk, Skole OL finder sted. Bag arrangementet står Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Atletik Forbund (DAF). For første gang blev finalestævnet afholdt i Aarhus, og som hvert år satte stævnet deltagerrekord. I alt dystede 8.929 elever fra landets 4.-7. klasser i finalerne i atletik, bueskydning, ergometerroning, eSport og svømning.

Hillerød Vest Skolens to klasser kvalificerede sig til finalestævnet ved at vinde Skole Ol kvalifikationen i Allerød den 11.maj. 48.900 børn fra 2.352 klasser har deltaget i de indledende Skole OL-stævner, som har været afviklet i hele Danmark fra Sæby i nord til Maribo i syd.

Christian Oxlund og Marie Ejby Hansen fortæller, at de i idrætsundervisningen har trænet op til kvalifikationen med alle 4. og 5. klasser med blandt andet løbetræning og tekniktræning i de forskellige discipliner (60 m sprint, 400 m løb, hækkeløb, boldkast og længdespring). Derudover har de gjort meget ud af at træne eleverne til klassestafetten, som både kræver hurtighed og præcision, når eleverne skal aflevere depechen.

Begge klasser klarede sig bedst i løbedisciplinerne, som de to lærer systematisk har arbejdet med ved at indføre løbetræning som en fast del af idrætsundervisningen. Men forberedelserne har ikke kun været for at få et godt resultat: At være i god form og at kunne løbe giver et mentalt overskud og velvære og er en forudsætning for trivsel, påpeger lærerne.

Og eleverne har taget opgaven til sig. Flere elever har endda trænet på egen hånd hjemme i haven.

Der er et nyt Skole OL til næste år, og eleverne vil gerne af sted igen, lyder det fra lærerne.