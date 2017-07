Se Billeder: New Note Festival tager form

Af Tore G. C. Rich De frivillige knokler i disse dage for at bygge New Note Festival op. Mandag blev der slæbt hegn, og som noget nyt byder festivalen i år på hegn-kunst, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ud på eftermiddagen sidder omkring 15 mennesker på New Note Festivalens område mellem biblioteket og Truckhallen. Foran dem står en stor mængde hegn-afsnit og venter på, at frivillige armkræfter løfter dem op og placerer dem, så festivalpladsen bliver indhegnet.

Inden for i Truckhallen sidder Anna Rasmussen med fem store plastiksider til hegnene. Siderne ligger spredt på det store gulv, der fra torsdag til lørdag udgør publikumspladserne til festivalens indendørsscene. Som noget nyt i år, kommer der kunst på hegnet ved indgangen, og det er den spirende kunstner Anna Rasmussen fra Nellerød ved Helsinge, der står for det.

Hegnene her på festivalen bliver til et 15 meter langt kunstværk.

Udenfor i dagslyset myldrer det stadig med frivillige i de karakteristiske gule farver. Blandt andre Agnes Bekgaard og Laura Lerke. Begge har i løbet af dagen løftet stole fra et sted til et andet, båret masser af hegn og tjekket toiletter (de var »helt vildt pæne«, fortæller de). Det er 1. år, de er her. De er netop blevet færdig med hver deres efterskole og kendte ikke hinanden i forvejen, men da avisens udsendte møder dem, er de på vej i et synkront, kækt hop henover festivalområdet for at bære flere hegn.