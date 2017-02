Se billedserie Selvom Street-Lab først har åbningsfest 4. marts, kan man allerede nu benytte faciliteterne i weekender. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Så er der Street-Lab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så er der Street-Lab

Hillerød - 06. februar 2017 kl. 05:24 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 50 børn og forældre mødte lørdag op, da byggeriet af Street-Lab, Hillerøds nye mødested for børn og unge, der elsker skateboard, løbehjul, rulleskøjter, klatring, basket og anden gadeidræt, tog sin begyndelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Allerede denne lørdag kunne man tage de første faciliteter i brug, og både børnene og nogle af deres forældre, skatede selv. Andre var mødt op for at hjælpe til.

Street-Lab ligger på Milnersvej 44 i en hal som Efterskolen Alterna har frasolgt til en frikirke, der endnu ikke har taget den i brug.

Ifølge formand for Hillerød Multipark Søren Lerche står hallen tom i ét til halvandet år endnu.

- Vi er garanteret en mulighed for at bruge den i et år. Hvis vi er heldige, kan vi få lov til at bruge den frem til december 2018, siger Søren Lerche.

Han oplyser, at Street-Lab er et laboratorium for planerne om en multipark, hvor man udvikler ideer og afsøger behovet i Hillerød i forhold til gadeidræt. Nogle af de ting, der bygges i Street Lab, kan også komme til at stå på skoler eller festivaler i kommunen.

Ansvarlig for byggeprocessen er Franck Christensen, der er tømrer og lærer på Alterna. Han har desuden erfaring fra at lave en skatepark i Nexø på Bornholm. Derudover hjælper en tømrerlæring og andre, der kan finde ud af håndværket.

Der vil fremover komme workshops, hvor man går og arbejder på ramperne. Vil man være med, skal man kontakte folkene bag.

Der er garanteret åbningstid klokken 14.00-18.00 lørdage og søndage. Afhængigt af behov, overvejer man at udvide åbningstiderne. Stedets politik siger, at er man under 12 år, skal ens forældre være til stede, ellers kan man godt være der alene.

Søndag den 12. februar er der gratis fællesspisning klokken 17.00-19.00 i Street-Lab i samarbejde med »Sammen er vi Hillerød«. Alle er velkomne uden tilmelding.

Lørdag den 4. marts afholdes den store åbningsfest klokken 12.00-22.00, hvor der er fokus på de unges visioner og drømme for Street-Lab og multipark-planerne.

Man kan læse mere om Street-Lab på Facebooksiden: »Street-Lab D.I.Y do it yourself«.