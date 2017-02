SF: Borgere skal kunne bringe forslag for byrådet

Med forslaget håbet SF at kunne imødegå, hvad partiet kalder voksende tillid til politikerne, og det at flere og flere borgere føler sig magtesløse overfor det politiske system, samt at politikernes troværdighed er historisk lav. For at øge borgerinddragelsen i konkrete spørgsmål indføres der derfor i disse år mange steder ordninger, hvor et antal borgere kan forlange bestemte sager behandlet politisk.