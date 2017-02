I knap et år har omkring 10 rumænere boet ulovligt i kælderlokaler i bygningen her på Langesvej 38/Københavnsvej 12. Ejeren har nu fået besked fra kommunen om at stoppe det ulovlige lejemål. Foto: Allan Nørregaard

Rumænere bor ulovligt i kælder

Hillerød - 02. februar 2017 kl. 04:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Camilla Bjørkman Aagaard

Siden begyndelsen af 2015 har der boet personer i en kælder, der er godkendt til erhverv i ejendommen Langesvej 38/Københavnsvej 12.

En beboer i ejendommen har flere gange gjort kommunen opmærksom på den ulovlige beboelse. Ifølge beboeren har der været udskiftning blandt beboerne i kælderlokalerne et par gange. Siden april sidste år har der boet en gruppe rumænere, og flere er løbende kommet til. I øjeblikket bor der omkring 10-12 personer.

Beboeren, der gerne vil være anonym af frygt for repressalier fra lokalernes ejer, kontaktede kommunen i april 2015 og gjorde opmærksom på, at massageklinikken på første sal var flyttet ned i kælderen, som var indrettet dels til massage og dels til bolig. Kommunen svarede, at der ikke var givet tilladelse til beboelse i kælderen, men at den i øjeblikket afventede en ansøgning om indretning af tre ungdomsboliger i underetagen. Ansøgningen var blevet sendt til kommunen uden om ejerforeningen, og de tre øvrige ejere i ejendommen kendte ikke til en sådan ansøgning. I februar 2016 skrev beboeren igen til kommunen og rykkede i august Kontrolgruppen under Borger- og Socialservice.

Kommunen svarer, at sagen er videresendt til relevante myndigheder.

Beboeren er frustreret over, at der ikke er sket noget i sagen på trods af de mange henvendelser.

- Der sker ikke noget. Jeg skriver til dem, at de ikke engang har været herude, og jeg får bare at vide, at det er videregivet til Kontrolgruppen. Så troede jeg, at der ville ske noget, men der sker ingenting. Det, der foregår herude, er helt forkert. Jeg vil ikke vende det blinde øje til. Hvordan det foregår med betalingen af husleje, ved jeg heller ikke, siger beboeren.

Onsdag fik ejeren så endelig besked om at standse den ulovlige ulejning, fortæller direktør for Økonomi og Teknik i Hillerød Kommune, Lars Mørk.

- Siden vi har fået henvendelsen i efteråret har vi arbejdet med sagen, og vi har faktisk brugt en del tid på at opspore den reelle ejer af lokalerne og blive enige med ham om, at han ejer dem. Han har fået at vide i dag (i går, red.), at den ulovlige aktivitet, han har i ejendommen, skal stoppe øjeblikkeligt. Han har ikke tilladelse til hotelvirksomhed eller bolig i kælderen, for han har ikke fået accept til det af ejerforeningen, siger Lars Mørk.

Avisen har forsøgt at få en kommentar fra ejeren af kælderejendommen, men han er ikke vendt tilbage på avisens henvendelse.

Redaktionen kender navnet på den beboer, der optræder anonymt i artiklen.