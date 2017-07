Se billedserie En 33-årig mand, der flere gange har stjålet pantflasker fra Føtex, er blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel, udvisning og seks års indrejseforbud. Foto: Ann-Sophie Meyer

Rumæner udvises efter flasketyveri

Hillerød - 07. juli 2017 kl. 05:47 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 33-årig mand fra Rumænien har fået en dom på tre måneders ubetinget fængsel og er blevet udvist, efter han flere gange har stjålet sække med pantflasker fra Føtex på Slangerupgade. Det afgjorde retten i Hillerød onsdag eftermiddag, da den skulle tage stilling til, hvad straffen for tre tilfælde af pantflasketyveri og et indbrud skulle være.

Den 33-årige erkendte, at han flere gange har stjålet pantflasker fra baggården ved Føtex på Slangerupgade, og at han stod bag et indbrud i Kastrup i december. Derfor var det helt store spørgsmål i retten, om der var tale om tyveri eller røveri, da den 33-årige stjal pantflasker fra Føtex for tredje gang den 17. marts, hvor den 33-årige og flere medarbejdere kom i karambolage.

Anklageren mente, at der var tale om røveri, mens forsvarsadvokaten mente, at der var tale om tyveri.

Den første, der skulle afgive forklaring, var den 33-årige. Han forklarede, at han flere gange har stjålet pantflasker fra baggården ved Føtex, fordi han troede, at de alligevel bare skulle smides ud. Men da han for tredje gang på to dage besøgte baggården for at stjæle flasker, satte to medarbejdere efter, og derfor smed den 33-årige pantflaskerne fra sig, forklarede han i retten.

- Jeg tog flaskerne, ligesom første gang og placerede dem på cyklen, og så bakkede jeg ud. Så kom de bare og hoppede på mig. Jeg blev lagt ned på jorden med magt, og den ene kaldte mig en tyv og forbryder. Jeg blev tilbageholdt i mere end 10 minutter, og man kan se, hvordan jeg blev mishandlet. Jeg lignede en robot på grund af hudafskrabninger, og der var fem-seks andre medarbejdere der stod og så på, sagde han på rumænsk, hvorpå en tolk oversatte.

Derpå rejste han sig fra stolen og hev op i de blå adidas-træningsbukser, så dommeren kunne se resterne af hudafskrabninger på hans ben, arme og hænder, hvorpå han fortsatte:

- Jeg kunne ikke trække vejret, og det var nogle store smerter, jeg fik. Jeg havde svært ved at ligge stille i den stilling, og det kan godt være, at jeg bevægede mig lidt for bedre at kunne trække vejret, men jeg havde ikke tænkt mig at gøre noget, sagde den 33-årige blandt andet, da han afgav forklaring.

Den forklaring stemte ikke overens med de forklaringer, to ansatte fra Føtex kom med. Den første medarbejder forklarede, at han satte efter den 33-årige, da han så fra et vindue i personalerummet, at den 33-årige var på vej væk med butikkens flasker.

- Jeg råber stop, og så tager jeg fat i styret på cyklen, fordi han ikke stopper. Han prøver at stikke af og prøver at vride sig fri, og da vi ikke føler, at vi har styr på ham, da han står op, er vi to personer, der prøver at lægge ham ned, og det er meget besværligt, siger medarbejderen, som også forklarer, at den 33-årige forsøgte at bide ham i armen, hvilket den 33-årige nægtede at have gjort.

- Han gør voldsomt modstand, og hver gang vi forsøger at løsne grebet, sparker og slår han. Han bliver ved med at råbe »my face, my face«, siger medarbejderen, og tilføjer, at han ikke er et sekund i tvivl om, at den 33-årige var løbet, hvis han og tre andre medarbejdere ikke havde holdt ham tilbage, indtil politiet nåede frem.

Den anden medarbejder forklarede nogenlunde det samme. Men han lagde ikke mærke til, om den 33-årige forsøgte at bide hans kollega.

Anklageren mente, at den 33-årige skulle dømmes for røveri, da et tyveri kan klassificeres som røveri, hvis en tyv bruger vold eller trusler om vold til at bringe tyvekoster i sikkerhed. Men forsvarsadvokat Poul Hauch Fenger mente ikke, at der var belæg for at kalde episoden for et røveri. Han henviste til, at anklageskriftet var mangelfuldt, og at både den 33-årige og de to ansatte havde forklaret, at den 33-årige smed flaskerne fra sig, inden medarbejderne fik fat på ham.

Og retten fandt det ikke bevist, at der var tale om et røveri. Derfor fik den 33-årige en samlet dom for tyveri og indbrud på tre måneders fængsel, udvisning og seks års indrejseforbud. Og selvom dommen var højere end de 30-60 dages fængsel, som forsvarsadvokaten havde håbet på, var forsvarsadvokaten tilfreds med udfaldet.

- Jeg er meget tilfreds med resultatet. Det er klart, at det gør en meget stor forskel for min klient, at han blev dømt for tyveri og ikke for røveri, for der er meget stor forskel på straffen for tyveri og røveri, sagde forsvarsadvokat Poul Hauch Fenger, inden han forlod retten.

Den 33-årige skal desuden betale en bøde på 4000 kroner til Føtex inden for 14 dage, som svarer til det beløb, han samlet set har stjålet pantflasker for. Han skal også betale sagens omkostninger.