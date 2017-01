Se billedserie Jazzin´Jacks spiller i Rosenhaven lørdag 22. juli, og de har også sangerinden Anna Pauline med.

Rosenhavens jazz giver den atter gas

Hillerød - 30. januar 2017 kl. 11:18 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går godt for Jazz i Rosenhaven, som for alvor ser ud til at have etableret sig som brobygger mellem handels- og kulturliv i Hillerød. Det peger opbakningen fra sponsorer og kommune om - udover et endnu mere ambitiøst program til sommerkoncerterne ved Slotssøen end de to første år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Peder Bisgaard, formand for Hillerød Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, var mødt op til et velbesøgt pressemøde på Rib House i Slotsgade - der hvor jazz-koncerterne finder sted - og var tæt på fremover at love mere end de øjeblikkelige 25.000 kr. i kommunal støtte.

- Hillerød har tre kulturelle fyrtårne, Kulturnatten, Mastodonterne og New Note, men efterhånden måske også Jazz i Rosenhaven. Det er et supergodt supplement til byens øvrige musikliv. Og så er det hyggeligt, der er sommer, der kommer også gæster udefra, og der kan drikkes koldt fadøl til.

Jazz i Rosenhaven spiller godt sammen med de tanker og visioner vi har om liv i bykernen. Et skoleeksempel på godt samarbejde, konkluderede han - og gav stafetten videre til Søren Wiberg fra styregruppen bag Jazz fra Rosenhaven.

Han fortalte, at sommerens koncertrække åbnes med en dobbeltstart som følge af byfesten 9.-11. juni. Det er ved den lejlighed, at Cliff Richard gæster Hillerød, men jazz bliver der altså også. Lørdag 10. juni spiller svenske Papa Piders Jazz Band i Rosenhaven, og da der nu er byfest, er bandet A Tribute to Papa Bue hyret til en koncert i Støberihallen om søndagen. Og når det er indendørs, tages der entré - modsat koncerterne i Rosenhaven.

- Det er i det hele taget 11 fremragende og anerkendte udenlandske og danske jazzbands, som vi har fået til Hillerød i år - alle af den gode traditionelle slags, sagde Søren Wiberg om koncerterne hver lørdag i sommerperioden - frem til afslutningen 12. august med New Orleans Delight.

Både åbning og afslutning sker med gedigen fest-jazz i gaderne med Carlsberg Brass Band.

Det er svært at fremhæve nogle bands frem for andre, men der er måske en særlig grund til at stille forventninger til de sangerinder, der et par gange træder i forgrunden. Det gælde Paul Harrison Band med Camilla Ernen og Claus Forchhammer med Anette Straus samt ikke mindst svenske Jazzin´Jacks med Anna Pauline.

Stig Deichmann fra styregruppen fortalte, at der i sommeren 2016 i alt mødte op imod 4000 mennesker op for at høre jazz - samt nyde et måltid eller en øl hos Rib House og restauratør Nick Mercan, som også er hovedsponsor for Jazz i Rosenhaven. Hovedsponsor er også Royal Unibrew, og dertil kommer 20 andre sponsorer.

Men Jazz i Rosenhaven stopper ikke der. I oktober 2016 stod styregruppen bag en koncert i Frederiksborg Slotskirke med Brian Carrick and his Algiers Stompers. Kirken var fyldt til bristepunktet, og overskuddet på 12.000 kr. gik til kirkens menighedspleje.

- Det er lang tid at vente fra den sidste koncert i Rosenhaven i august og så til juni året efter, så vi vil igen i år forsøge at binde sæsonerne sammen. Vi har planer om to koncerter og er et stykke fremme med navnene. Det er endnu ikke faldet helt på plads, men vi har reserveret Støberihallen, sagde Stig Deichmann.