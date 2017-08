Se billedserie 26-årige Ajmal Hewadoost, også kendt som Aji modtog i går Hillerød Kommunes musikpris 2017. Her lykønskes han af formand for Kultur- og Fritidsudvalget Peder Bisgaard (S). Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Rørt rollemodel modtog musikpris

Hillerød - 05. august 2017

26-årige Ajmal »Aji« Hewaddoost modtog fredag eftermiddag Hillerød Kommunes musikpris under Østfestivalen.

Prisoverrækkelsen kom bag på de fleste - ikke mindst prismodtageren, der var tydeligt overrasket, glad og taknemmelig.

- Du har med din musikalitet, dit engagement i dine medmennesker og et stort socialt ansvar som rollemodel, siden du kom til Hillerød, sat et stort aftryk i Østbyens musikliv. Både som udøvende rap-kunstner, som socialt engageret projektmedarbejder i Østhusets lydstudie og som frivillig i den genopstandne Østfestivalen, sagde Peder Bisgaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget (S).

Aji er den yngste af børnene i en familie på otte. De flygtede fra borgerkrigen i Afghanistan, der udbrød i starten af 1990'erne. Efter nogle år i Rusland kom familien til Danmark i 1999, og for to år siden kom Aji så til Hillerød. I 2015 udgav han sin debut-EP »Det Aji«. Han begyndte at komme i Østhuset i januar 2016, fordi der var et studie, som ikke blev brugt. Flere og flere unge fra området begyndte herefter at komme forbi, fordi Aji hele tiden var der, og han begyndte at hjælpe de unge med at indspille musik i lydstudiet. Det lagde Østhusets daværende leder Lasse Hal mærke til, og han ansatte derfor Aji seks timer om ugen som projektmedarbejder. I dag arbejder han 13 timer om ugen i Østhuset foruden en del frivillige timer.

- Du udstråler positiv energi og virkelyst. Du er altid storsmilende og dybt engageret. Erhver kan mærke, at du brænder for det sociale arbejde i lydstudiet, hvilket smitter af på de unge. Du er en inspirator og en rollemode og bevidst om dit ansvar. For lydstudiets opgave er ikke blot at producere de unges musik, det er også at få dem væk fra gaden og ind i musikken, sagde Peder Bisgaard.

Aji fik overrakt prisen og blomster af leder af Hillerød Musikskole Jesper Gude.

- Jeg blev helt vildt overrasket og tænkte, at det var løgn. Det er dejligt at blive værdsat, og det giver mig lyst til at lave mere. Ikke fordi jeg gør det for at få anerkendelse, men det betyder bare noget, sagde Aji efter prisoverrækkelsen.

To dage om ugen arbejder han i Østhuset med de unge. Herudover er han ansat som pædagogassistent i Hillerød UngdomsCenter og i SFO'en Maxi i Skævinge. Han har i en periode studeret litteraturvidenskab og på lærerseminariet. I fremtiden håber han at kunne uddanne sig til lydtekniker.

- Jeg hjælper de unge med sociale færdigheder, lektier og med at holde sig væk fra ballade. Jeg laver klare aftaler med dem, og jeg er høflig over for dem. Jeg lærte hurtigt, at det ikke nytter noget med løftede pegefingre. Jeg har forældre, som er kommet op til mig og har krammet mig og grædt, fordi jeg har ændret deres børns liv. Det betyder alt, siger Aji med et stort smil.