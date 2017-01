Robotterne er ankommet

Der er nok at tænke over og diskutere, og derfor inviterer LO - fagforeningerne til debatmøde mandag den 23. januar klokken 16.30-19.30 hos 3F på Milnersvej 41 d i Hillerød.

- Automatiseringen kommer til at ændre livet ikke blot for LO's medlemmer, men for os alle, og derfor inviterer vi alle interesserede til at komme og være med. siger Tue Tortzen som er formand for det lokale LO- udvalg.