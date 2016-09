Rift om ventelisteplads til nybyg

Venteliste bugner: De 56 nye familieboliger ved Kirsebærbakken er tilsyneladende yderst populære, selvom der er to år til, at det bæredygtige familiebyggeri er klar til at byde nye beboere velkommen. Byggeriet »Kirsebærbakken« har allerede 210 på ventelisten til de 2-4 værelses familieboliger, som alle er mellem 77 kvm og 115 kvm.

- Vi vidste, at aktiviteterne i Kirsebærbakken skulle flytte til det nye sundshedscenter, så det var oplagt at opføre nye lejligheder, da der er boligmangel i Hillerød. Boligerne får en rigtig fin central placering og hjælper med at få den byfortætning, som vi ønsker, forklarer borgmester Dorte Meldgaard (K), der er positivt overrasket over, at efterspørgslen til Kirsebærbakkens boliger allerede er så stor.