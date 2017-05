Foto: Jeppe Juul Garnak

Send til din ven. X Artiklen: Regnefejl: Politikere fortryder udbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regnefejl: Politikere fortryder udbud

Hillerød - 16. maj 2017 kl. 11:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Janne Mulvad Der var et komfortabelt flertal i byrådet, da politikerne i 2015 skulle beslutte, om det grønne område skulle i udbud. Kun SF og Fælleslisten var imod og sagde nej tak til en årlig besparelse på 5,2 millioner kroner, som forvaltningen havde regnet ud, at udbuddet vil give.

Men flere politikere fortryder nu, at de stemte for udbuddet af det grønne område. Det sker efter det er kommet frem, at den årlige besparelse ikke var 5,2 millioner kroner, men kun lidt mere end en million.

- Det havde vi ikke stemt for. Den eneste grund til, at vi ville være med til den her udlicitering var, at vi fik at vide, at vi kunne vinde, hvad der svarer til driften af en lille børnehave ved det. Men det kunne vi jo ikke, siger Kirsten Jensen (S), som nu fortryder, at hun har været med til at tage opgaven fra kommunens Drift og Service og give den til Hededanmark.

- Det er jeg ked af. Der er en masse mennesker, der arbejder på det grønne område, som skulle skifte arbejdsgivere - og vi har ikke fået det provenu i kommunekassen, som vi er blevet stillet i udsigt, siger hun.

Den radikale Christina Thorholm er ikke sikker på, at hun havde været tilfreds med den ene årlige million.

- Der er stadig en millionbesparelse, men det er et mindre provenu, end vi troede. Og det ville have været en diskussion værd, om det var det værd i forhold til den risiko, der er ved at sælge alt sit udstyr, og sende opgaven i udbud, siger hun.

Peter Lennø (DF) siger, at han sandsynligvis havde stemt nej til udbuddet, hvis han havde vist, at gevinsten ikke var større.

- Hvis det var blevet lagt frem, at der kun var det at spare, havde jeg nok tænkt mig lidt mere om. Det skal jeg ærligt indrømme, siger han.

- Jeg kan godt lide, at tingene er i kommunal regi. Det gør ikke noget, at man betaler lidt mere for at få et ordenligt stykke arbejde, siger han.

Borgmester Dorte Meldgaard (K) synes stadig udbuddet var en god idé - men tager alligevel lidt forbehold.

- Jeg tror nok, at vi havde stemt for. En million om året er trods alt også penge. Men jeg husker ikke, hvad der ellers stod i sagen, så det er svært at sige. Vi ser ikke kun på provenuet, men også på andre ting i sagen, siger hun.

Hos Venstre og Liberal Alliance er der ingen tvivl om, at man holder fast i sit ja til udbuddet.

- En million er da mange penge - så det er overvejende sandsynligt, vi ville have stemt for det, siger Peter Frederiksen (V) og fortsætter:

- Hvis du har ti områder, hvor du vinder en million hvert sted, så har du ti millioner. Generelt er det vores holdning, at vi skal høste de gevinster, vi kan på alle de støttefunktioner, der er. Og det anser jeg det grønne område for at være. Jeg er ligeglad med, om det løses af en kommunal ansat eller en privat ansat, siger han.

Marco Oehlenschläger (LA) er klar til at stemme for et udbud, hvor provenuet er langt mindre end en million.

- For os handler det ikke kun om at høste den økonomiske gevinst. Vi har intet mod, at de private overtager, selv om det er til samme pris. Lad forvaltningen fokusere på det kernemæssige og lad Hededanmark varetage det andet, siger Oehlenschläger.