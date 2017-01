Reformationen og Slotskirken hitter

Se billedserie Provst Jørgen Christensen ser frem til markeringen af Slotskirkens jubilæum i samme år, som starten på Reformationen runder de 500 år.

Hillerød - 19. januar 2017

Markeringen af de 500 år for starten på Reformationen i 1517 er noget af et lokalt tilløbsstykke. I hvert fald når det gælder den række af arrangementer, som Hillerød Provsti har sat sig i spidsen for.

Omkring 40 personer gik forgæves til at se filmen om Martin Luther i Allerød Bio, der var hele 65 fremmødte mod normalt det halve til en såkaldt billedvandring om »Luther og Käthe i Wittenberg« i Ullerød Kirke, og da provst og sognepræst Jørgen Christensen holdt eftermiddags-foredrag i slotskirkens sognegård var der mellem 100 og 120 fremmødte. Og en række andre arrangementer finder sted resten af året, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg havde ikke forventning om mere end et halvt hundrede tilhørere, så jeg må sige, at interessen for Reformationen er overraskende glædeligt stor, siger Jørgen Christensen.

»Fra slotskapellet i Torgau til Frederiksborg Slotskirke« var overskriften på hans foredrag, som han var mere end velforberedt til. Jørgen Christensen var nemlig på orlov i sidste kvartal af 2016 med henblik på at samle ny viden og inspiration om Reformationen. Også fordi 2017 også er jubilæum for Frederiksborg Slotskirke, som er taget i brug 100 år efter starten på Reformationen - altså i 1617 - for 400 år siden.

Provsten var bl.a. på en uges rundtur for at se nogle af de bygninger og fyrstekirker, der karakteriserer Reformationen. Derfor gik turen til Torgau, Wittenberg, Dresden og Freiberg i det ægte Luther-land - det tidligere Østtyskland - inden turen gik hjemad via Sønderborg Slot og Koldinghus.

Kronjuvelen på den kun en enkelt uge lange ekskursion var slotskapellet i Torgau syd for Berlin.

- Den er et forbillede for alle de andre kirker fra den tid. Den blev indviet af Luther selv i 1544, og der er flere idéer fra den lutherske reformation, der afspejler sig i Frederiksborg Slotskirkes arkitektur og udsmykning, fortæller Jørgen Christensen.

Der findes i annalerne ingen dato for indvielsen af Slotskirken, men den er taget i brug i løbet af sommeren 1617, og den jubilerende kirkes festgudstjeneste er fastsat til 27. august. Et stor program med bl.a. nyskrevet musik er under forberedelse.

Derudover er Slotskirkens jubilæum også overskriften på den byfest, som Hillerød afvikler i weekenden 9.-11. juni. Det omfatter bl.a. åbent hus i Slotskirken lørdag og en kor-koncert om søndagen.

- Vi glæder os til det hele, for byen fortjener en byfest, og det er fint, at det går op i en højere enhed med kirkens jubilæum, siger Jørgen Christensen, som i parentes bemærket netop 11. juni runder de 60 år. Men det er en anden historie.