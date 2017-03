Pub har fået knust ruder

Se billedserie Store sten er blevet brugt til at smadre ruderne hos The Old Irish Pub. Foto: Ann-Sophie Meyer

Hillerød - 02. marts 2017 kl. 14:24 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele to gange har The Old Irish Pub måttet lappe deres ruder efter stenkast. Det samme gør sig gældende for Café Rosen, Fox and Hounds og Café Hoe. Siden natten til lørdag har de fire beværtninger fået knust deres ruder flere gange, og de stenkastene gerningsmænd slår både til i weekender og på hverdage. Senest er det gået ud over The Old Irish Pub, der havde besøg af gerningsmændene natten til torsdag.

- Det skete efter lukketid omkring klokken 02.30. Vi ved ikke, hvem der har gjort det. Men vi har en forestilling om, at det bare er nogen, der af en eller anden grund har lyst til at begå noget træls hærværk. Det er selvfølgelig noget, vi er meget trætte af, men det er ikke noget, der slår os ud på nogen måde, og det er altid sikkert at komme hos os, fastslår Kasper Toft Jørgensen, der er PR-chef hos The Old Irish Pub.

Selvom de ukendte gerningsmænd har smadret samtlige vinduer hos The Old Irish Pub, så er det ikke noget, der kommer til at påvirke hverken åbningstider eller feststemning.

- Vi arbejder på højtryk for at få fat på en glarmester, som kan skifte vinduerne inden weekenden, så vi kan have en rigtig dejlig fest i weekenden, ligesom vi plejer at have. Vi har allerede weekendens livemusik på plads, og vi dropper ikke festen på grund af et par drengestreger, siger han.

Hvorfor The Old Irish Pub har været udsat for stenkast hele to gange på en uge, ved Kasper Toft Jørgensen ikke. Men han håber, at politiet snart finder frem til, hvem der står bag de mange stenkast.

- Vi har overvågning både indenfor og udenfor, og vi har videregivet overvågningen til politiet, siger PR-chefen.

Det skal være slut med stenkast, smadrede ruder og uacceptabel opførsel. Det mener byrådsmedlem Thomas Elong (V). Efter weekendens ballade i nattelivet meddelte Thomas Elong på Facebook, at han vil tage sagen op i byrådet. Tirsdag skrev han til borgmester Dorte Meldgaard (C), og onsdag bekræftede borgmesteren, at hun kigger på sagen og vender tilbage.

- Jeg kommer til at følge den her til dørs. Sådan noget skal ikke foregå i Hillerød eller andre steder, og der er noget fuldstændig galt, når sådan noget nu også sker på en hverdagsaften, siger byrådsmedlem Thomas Elong.

Torsdag formiddag ringede Thomas Elong til ejeren af Café Hoe, og ved middagstid besøgte han The Old Irish Pub.

- Restauratørerne som helhed er jo et kæmpe aktiv i det her. De har en finger på pulsen, og de ved præcis, hvem det er, der laver balladen i de fleste tilfælde, så restauratørerne som helhed er et kæmpe aktiv i at finde en løsning på det her.

Første gang, The Old Irish Pub havde besøg af den eller dem, der går og kaster med sten, var natten til lørdag omkring klokken 03.30. Den nat var det kun pubbens ene rude, der blev smadret.