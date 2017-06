Send til din ven. X Artiklen: Privat plejehjem på vej til Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Privat plejehjem på vej til Hillerød

Hillerød - 23. juni 2017 kl. 10:53 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det svenske private firma Attendo vil drive plejehjem i Hillerød. Hillerød Kommune skal have flere plejehjemspladser i løbet af de næste ti år. Og det kan være, at det bliver i form af et friplejehjem.

Onsdag aften sagde et flertal i byrådet, bestående af V, LA, DF, K, De Nye Borgerlige og Det Radikale Venstre, ja tak til en henvendelse fra Attendo, som ønsker et samarbejde med Hillerød Kommune om etablering af friplejeboliger i kommunen.

Inden da var der en længere debat i byrådssalen om henvendelsen fra det private firma.

- Det forslag, der er til afstemning er det første skridt der tages mod, at man kan bygge et friplejehjem, og det er uden at vi kender de økonomiske omkostninger, sagde René Silword (S) og henviste til, at Hillerød Kommune vil få ekstra udgifter, hvis der flytter borgere fra andre kommuner ind på det private plejehjem.

Den yderste venstrefløj var ikke i tvivl.

- Fælleslisten kommer aldrig til at stemme for et privat plejehjem. For hvad stiller vi op den tirsdag morgen, hvor firmaet er gået konkurs, og der ligger 40 eller 100 ældre mennesker på plejehjemmet? Hvem skal tage sig af dem? Selve tanken om, at vi pludselig skal bemande et plejehjem, som ellers har kørt privat, er ganske forfærdelig, sagde Tue Tortzen (Fælleslisten).

Der samledes sig dog et ganske stort flertal med alle de borgerlige partier samt de radikale, som gerne ville være positive overfor henvendelsen fra Attendo.

- Vi står og mangler plejeboliger, op til 180 i 2025. Så det kan ikke gå hurtigt nok med at komme i gang, sagde Bente Claudi (K).

Marco Oehlenschläger kaldte forslaget for fantastisk.

- Hvis der er nogen, der har lyst til at etablere et friplejehjem her i kommunen, vil vi selvfølgelig gerne høre mere om det, sagde han.

Det blev også til et ja fra DF.

- Vi er for et friplejehjem. Vi synes, det er en god ting, sagde Irene Brostrøm (DF).

- Det er en ideologi, at I ikke vil have et friplejecenter. Jeg kan kun se en fordel i at vi går ud og ser, hvad der er af tilbud. Vi mangler pladser, og vi mangler dem lige nu og her, sagde Ole Stark (V), og Christina Thorholm (Radikale), var også positiv.

- Vi radikale bakker op om muligheden. Det er godt, at der er et frit valg, og det kan tilføre nogle nye perspektiver, at der er et privat alternativ, sagde hun.