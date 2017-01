Se billedserie Ny særudstilling på Det Nationalhistorieske Museum på Frederiksborg Slot med Peter Martensen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Portrætter er Martensens laboratorium

Hillerød - 12. januar 2017 kl. 05:54 Af Tore G. C. Rich

På Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot kan man fra fredag opleve over 100 portrætter malet af Peter Martensen. Selvom han ikke opfatter sig som egentlig portrætmaler, så elsker han at male portrætter.

Udstillingen viser omkring 80 procent af hans portrætter de sidste fem årtier.

Portrætterne er for en stor dels vedkommende bestillingsarbejder. Billeder han har lavet, lidt som en hobby, ved siden af sine andre malerier. For her har han givet sig frirum til at lege med teknikker og former.

- Mine portrætter er spontane. Jeg har ikke tænkt på, at de skulle holdes inden for en bestemt genre. De er som et laboratorium. Jeg har taget derfra og brugt i mine andre billeder, brugt dem som studiemateriale. Det er også derfor, jeg siger, at jeg ikke er portrætmaler, forklarer Peter Martensen.

Men elsket portrættet han har altid.

Særligt til denne har han malet 10 nye portrætter, hvor han inviterede modellerne, der alle er kunstnere, op i hans hus og atelier ved Strandhusene i Odsherred. Her har han tilbragt 24 timer sammen med hver af dem. Hele dagen har han malet med fem minutters pause hver gang en vinylplade skulle vendes. Og om aftenen har de drukket cognac, læst op for hinanden eller snakket. Fem af dem kendte han i forvejen, de fem andre er personer, han gerne ville lære bedre at kende.

- Jeg synes, det er det personlige, det psykologiske, der er interessant. Det forhold, der opstår mellem model og maler. Der opstår en relation, en klang. Det er lige så meget luften mellem mig og personen, ikke så meget at det skal se fuldstændig rigtigt ud, siger Peter Martensen

Udstillingen rummer derudover selvportrætter, portræt af hans kone, Margrethe Martensen, deres familie, tidligere statsminister og flygtningehøjkommissær Poul Hartling, hvis billede museet ejer, en række borgmestre og andre politikere, blandt andre tidligere formand for Folketinget Erling Olsen, og en række erhvervsfolk, herunder Danfossgrundlægger Mads Clausen.

Det er billeder, Peter Martensen typisk har lavet over et halvt år, hvor modellen er kommet over til ham et par timer ad gangen, fem-seks gange i alt. Desuden har han benyttet fotografier.

De 10 nye portrætter er af:

Peter Bastian, musiker

Stina Ekblad, skuespiller

Bille August, filminstruktør

Doris Bloom, kunstmaler

Jens Christian Grøndahl, forfatter

Morten Søndergaard, forfatter

Pontus Kjerrman, billedhugger

Lone Hørslev, forfatter

Lone Scherfig, filminstruktør

Jesper Rasmussen, billedkunstner

Udstillingen kan ses indtil 2. april.