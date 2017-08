Se billedserie Jesper Nellemose og Jonathan Nielsson er begge 17 år og elever på Erhvervsskolen i Hillerød.

Politisk dag skal øge stemmeprocent

Hillerød - 23. august 2017 kl. 06:19 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen tvivl. Med strakte arme blafrer de grønne papirer i hænderne på de i alt 150 elever, da spørgsmålet lyder, om de kunne tænke sig mere i SU og elevløn.

Distancen mellem politikerne på Christiansborg og eleverne på landets skoler kan virke uendelig stor. Men eleverne på Erhvervsskolen Nordsjælland på Milnersvej er i går og i dag rykket et skridt tættere på. De er blevet præsenteret for et nyt koncept »Demokratiets dag«, som Dansk Ungdoms Fællesråd arrangerer.

Alle eleverne får udleveret et grønt og et rødt A4-papir, som de i løbet af arrangementet skal bruge, når de skal vise, om de er enige eller uenige i det, som bliver diskuteret.

Et politisk panel, som består af ungdomspolitikere fra syv forskellige partier, skal være med til at skærpe fokus på politik, demokrati og debat for eleverne. Undervejs vil eleverne blive stillet nogle spørgsmål, som de med deres grønne eller røde papir kan stemme for eller imod. Spørgsmålene er inddelt i tre kategorier: kriminalitet, lærepladser samt jobs og vilkår på arbejdsmarkedet.

Jonathan Nielsson og Jesper Nellemose er to af de elever, som har deltaget i dagens demokrati-dag.

- Jeg har fået en helt anden indsigt, siger Jesper Nellemose, mens han kigger over på sin ven.

- Ja, det er blevet mere klart, hvad partierne står for. Det er dejligt, at de kommer ud og forklarer det, for det giver en anden indsigt, end hvis man selv skulle sidde og søge, fortæller Jonathan Nielsson.

Valgdeltagelsen blandt unge på erhvervsskoler er 25% lavere end blandt deres jævnaldrende på de gymnasielle uddannelser. Det viser en undersøgelse fra Københavns Universitet, og på baggrund af dette skal DUFs nye koncept imødekomme denne problematik. Undersøgelsen viser også, at den lave valgdeltagelse ikke skyldes et snævert samfundsengagement, men snarere en lav politisk selvtilid.

Maria Ladegaard, der er projektmedarbejder i DUF, står for arrangementet på Erhvervsskolen. Hun håber, at det har sat nogle tanker i gang hos eleverne.

- Mange af eleverne er af den opfattelse, at politikerne får sindssygt høje lønninger og samtidig tager deres elevløn og SU. Derudover er mange af eleverne ikke blevet spurgt, hvad de mener. Det handler simpelthen om at spørge dem, hvad de mener. Det er det, der gør, at der bliver tændt en gnist i dem og får dem til at engagere sig, fortæller Maria Ladegaard og fortsætter:

- Hvis man ikke bliver spurgt om, hvad man mener, hvorfor skal man så gå ned og stemme? spørger hun.

Demokratiets dag er et nyudviklet koncept, som er målrettet til landets erhvervsskoler. Formålet er at øge de unges politiske selvtillid og i sidste ende hæve stemmeprocenten blandt unge på landets erhvervsskoler.