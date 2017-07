Se billedserie Den seneste uge er legepladser i Skævinge blevet udsat for hærværk, ligesom der er blevet knust flasker og smidt affald på legepladserne. Foto: Camilla Grundtmann Mørk Madsen

Politikere vil have overvågning på dagsordenen

Hillerød - 17. juli 2017 kl. 20:09 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Politikerne i Økonomiudvalget skal på deres næste møde den 23. august diskutere muligheden for at opsætte overvågningskameraer på legepladserne ved udvalgte daginstitutioner i Skævinge. Flere partier, deriblandt Venstre og Socialdemokratiet, har kontaktet borgmester Dorte Meldgaard (K) med spørgsmål om, hvordan man hurtigst muligt kan gribe ind over for de problemer, forældrene oplever i Skævinge.

De seneste uger er forældre og pædagoger flere gange mødt ind til glasskår i sandkassen, ødelagte borde-bænke-sæt, affald og smadrede blomsterkrukker på legepladserne ved institutionerne Maxi på Nygade og Myreturen på Birkevej.

Og det skal standses med det samme, mener flere politikere. Venstre har derfor bedt om at få et punkt om sagen på dagsordenen for næste Økonomiudvalgsmøde. På mødet skal politikerne diskutere muligheden for at opsætte videoovervågning, og hvad det vil koste at komme i gang med at sætte overvågningen op.

Konkret foreslår Venstre, at der hurtigst muligt opsættes videoovervågning på hærværksudsatte kommunale ejendomme. Venstre fremhæver, at videoovervågning af hærværksudsatte kommunale ejendomme vil være et effektivt middel til at finde frem til de personer, der står for hærværket, som ifølge partiet er »helt uacceptabel«.

- Vi har i mange år ment, at bøller skal på video. Vi havde det med som et forslag helt tilbage i 2005 - og med de seneste hændelser er det på tide, at videoovervågning af udsatte kommunale ejendomme tages i brug for at stoppe og forebygge hærværk på kommunale ejendomme. Jeg ser ikke hærværket som uskyldige drengestreger. Jeg ser det som et brud på den sociale kontrakt vi har for almindelig respekt for hinanden og for vores fælles værdier, siger Venstres borgmesterkandidat, Klaus Markussen i en pressemeddelelse.

Trygheden skal genoprettes Hans partifælle Dan Riise, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget og selv bor i Skævinge, understreger, at det er vigtigt, at byrådet ikke sidder på hænderne, men at der sket noget hurtigt.

- Der er hensyn at tage til de medarbejdere og de forældre som føler sig plaget af hærværket. Enten fordi man som medarbejder skal bruge tid på at rydde op efter ødelæggelserne. Eller forældre, som jeg godt kan forstå føler sig mindre trygge ved at aflevere deres børn i en vandaliseret daginstitution. Vi skal have genoprettet trygheden - og de ballademagere, som ikke kan opføre sig ordentligt skal vide, at de enten får en henvendelse fra kommunen eller fra politiet, når man medvirker til at ødelægge kommunal ejendom, siger Dan Riise.

Ifølge Venstre skal videoovervågningen i første omgang sættes op ved de mest hærværksudsatte kommunale ejendomme, men partiet vil også arbejde for at videoovervågning bruges som et mere generelt præventivt middel for at forhindre, at kommunale ejendomme bliver opholdssted for kriminelle grupperinger i Hillerød.

S: Overvågning virker Venstre er dog langt fra eneste parti, der er kommet på banen og vil hærværket til livs. Allerede i sidste uge, da debatten om hærværket begyndte på Facebook, kontaktede viceborgmester Kirsten Jensen (S) borgmester Dorte Meldgaard for at høre, hvilke løsningsmuligheder der er.

- Det vil være en god ide at undersøge, om et ABA-anlæg, der er et alarm- og overvågningsanlæg, er en mulighed. Det har vi på nogle af vores skoler, og erfaringen viser, at det er en god ide. Alle lige nu spørger sig selv om, hvem det er, der først sætter sig ved børnehaverne og bagefter smider ting og laver hærværk. Derfor vil overvågning være meget bedre end at sætte hegn op, mener Kirsten Jensen.

Også Nye Borgerliges Mette Thiesen har blandet sig i debatten, ligesom løsgængeren Kim Hendry har henvendt sig til Dorte Meldgaard. Han mener nemlig, at problemerne i Skævinge rækker ud over hærværket på legepladserne.

- Jeg har stillet spørgsmål om, hvorvidt det er noget som vores nye paragraf 17 stk. 4-udvalg (kommunens bande-udvalg, red.) kan se på. På det seneste har vi oplevet afbrænding af biler, hærværk og meget andet. Jeg fik svar fra borgmesteren, at det ikke er noget, som kommer til at høre under udvalget, men det er problemer, som forvaltningen vil se nærmere på, siger Kim Hendry og tilføjer:

- Jeg har intet problem med overvågning. Jeg synes, det er fint. Når du har rent mel i posen, så har du ikke problemer med overvågning, siger han.

Skal være bedste løsning Heller ikke borgmester Dorte Meldgaard (K) er afvisende over for overvågning.

- Vi har kameraovervågning andre steder, og hvis det er det, forvaltningen, SSP og politiet synes er den bedste måde at dæmme op for det, så er det det rigtige at gøre. Men vi skal ikke bare sætte overvågning op for enhver pris. Det skal være, hvis man skønner, at det er den bedste løsning. Det skulle undre mig meget, hvis det ikke allerede indgår i det arbejde, som forvaltningen allerede er i gang med, siger Dorte Meldgaard (K).