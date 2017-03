The Old Irish Pub fik natten til torsdag fro anden gang på under en uge smadret ruder. Politiet øger nu patruljeringen i bymidten efter mørkets frembrud. Foto: Ann-Sophie Meyer

Politiet øger patruljering efter rudeknusninger

Hillerød - 03. marts 2017 kl. 12:31 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en lille uges tid med knuste ruder hos bymidtens beværtninger efter mørkets frembrud, øger Nordsjællands Politi nu patruljeringen i Hillerød i de mørke timer.

- Vi har stor aktivitet omkring det, og vi sætter ekstra fokus på patruljeringen i de mørke timer i den kommende tid. Det skal være sådan, at almindelige borgere kan få lov til at gå i byen i Hillerød i fred og ro, som de plejer, siger politikommissær ved Nordsjællands Politi Claus Kofod til Frederiksborg Amts Avis.

Rudeknusningerne er sket næsten dagligt siden natten til lørdag i sidste uge, og det er gået ud over beværtningerne The Old Irish Pub, Café Rosen, Café Hoe og Fox & Hounds. Den seneste rudeknusning fandt sted cirka 02.30 natten til torsdag, hvor det for anden gang gik udover The Old Irish Pub på Torvet.

Det er endnu ikke lykkedes at anholde nogen direkte i forbindelse med de knuste ruder, men Nordsjællands Politi har allerede haft fingrene i fire mænd som følge af den øgede patruljering i aften- og nattetimerne. De fire beskrives af politiet som »typer vi kunne være på udkig efter«.

Den ene er en 29-årig mand fra Taastrup, som blev stoppet på Damvejen torsdag aften klokken 23. Da han både havde indtaget kokain og hash blev han sigtet for narko-kørsel. Oven i hatten kom en sigtelse for kørsel uden førerret, da han ikke har noget kørekort.

I bilen sad også bilens ejer, som blev sigtet for manglende registrering af køretøjet, tyveri af nummerplader og endelig for at have ladet en påvirket person uden kørekort køre bilen. Ejeren var en 31-årig mand fra Vanløse.

Knap en halv time senere standsede politiet en bil på Carlsbergvej ved stationen. Den blev kørt af en 24-årig mand fra Hillerød, som fik fire sigtelser ud af sit møde med ordensmagten. Udover narkokørsel blev han sigtet for at køre bil, selvom han er frakendt kørekortet, at køre uden sikkerhedssele samt at køre imod ensretningen.

Politiet fandt både hash, kokain og en joint i bilen, hvor en 23-årig mand fra Helsingør var passager. Han blev sigtet for besiddelse af kokain.