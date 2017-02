På grund af rotter har Plejecenter Lions Park fået en sur smiley og en bøde på 30.000 kroner. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Plejecenter får bøde efter fund af rottelort

Hillerød - 07. februar 2017 kl. 14:44 Af Ann-Sophie Meyer

Fødevarestyrelsen har givet en sur smiley og en bøde på 30.000 kroner til Plejecenter Lions Park, fordi der er blevet fundet rottelort og urin i plejecentrets festsal og i et køkken i stueetagen, der bruges til at lave mad til beboerne. Det fremgår af Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra den 23. januar, skriver BTMX.

Personalet på plejehjemmet blev i første omgang opmærksom på problemet i festsalen den 18. januar.

- Det gjorde vi, fordi der var en besynderlig lugt i festlokalet, som vi ikke bruger til hverdag. Derfor bad jeg varmemesteren om at fjerne soklerne fra festlokalets køkken. Da vi fjernede soklerne, kunne vi se, at der var spor fra dyr, så vi ringede efter skadedyrsfirmaet Mortalin med det samme. Da Mortalin havde konstateret, at det var rotter, lukkede vi salen med det samme, og samme dag kom der et kloakfirma og lukkede rørene af, siger Signe Tronier, der er plejecenterleder på Lions Park, til Frederiksborg Amts Avis.

Den 23. januar var den gal igen. Denne gang i det køkken på stueetagen, der bruges til at lave mad til beboerne. Imens beboerne sad og spiste, opdagede personalet, at der var rotteafføring og urin i køkkenskabet under vasken. Derfor lukkede de køkkenet af og kontaktede Fødevarestyrelsen, som havde en medarbejder lige i nærheden.

- Fødevarestyrelsen kommer ti minutter efter, jeg har ringet, og der er vi i gang med at få beboerne ud, for de har siddet og spist morgenmad, da vi opdagede det, siger plejecenterlederen.

Besøget fra Fødevarestyrelsen resulterede i, at Plejecenter Lions Park foruden den sure smiley, fik en bøde på 30.000 kroner. Fødevarestyrelsen vurderede, at beboernes fødevaresikkerhed kunne være i fare, og i kontrolrapporten påpeger Fødevarestyrelsen blandt andet, at der ved kontrolbesøget manglede en fejeliste på dørene fra festsalen til gangen.

Derfor har Plejecenter Lions Park nu mistet den elitesmiley, som den samme afdeling fik tildelt af Fødevarestyrelsen den 4. januar i år.

På Plejecenter Lions Park har der ikke været rotteaktivitet i over en uge. Det oplyser plejecenterlederen tirsdag formiddag.

- I det øjeblik vi opdager, at vi har skadedyr, har vi handlet på det. Der er ikke set rotter eller spor af dem i over en uge, så vi betrager sagen som, at vi har håndteret problemet efter bedste evne. Alt, hvad der fagligt har været anbefalet, har vi lyttet til og udbedret, siger Signe Tronier.

Siden Fødevarestyrelsen har været forbi, har skadedyrsfirmaet været på besøg dagligt. Et kloakfirma har kigget på kloakrørene, der er sat rottefælder op, og der er blevet lagt en særlig form for sand ud, der gør, at man kan se, hvis rotterne dukker op igen.