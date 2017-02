I kælderen i denne ejendom på Langevej 38/Københavnsvej 12 bor der stadig ti rumænere ulovligt til leje, selvom ejeren har fået et påbud. Foto: Allan Nørregaard

Påbudsvarsel på vej i rumæner-sag

Hillerød - 11. februar 2017

I over et år har en gruppe på ti rumænere boet ulovligt til leje på Langesvej 38 i en kælderlejlighed, der kun er godkendt til erhverv. Onsdag i sidste uge skrev teknisk forvaltning til ejeren af kælderen og gjorde opmærksom på, at beboelsen var ulovlig, og at rumænerne øjeblikkeligt skulle flytte.

Her halvanden uge senere bor rumænerne der stadig, og det har fået en af beboerne i ejerforeningen Langesvej/Københavnsvej 12 til at skrive direkte til borgmester Dorte Meldgaard. Beboeren har gennem et år gjort opmærksom på de ulovlige forhold, og nu er tålmodigheden brugt op.

»Jeg er meget utilfreds med den langsommelige sagsbehandling, da jeg som borger/privatperson henvender mig til kommunen om forhold, der ikke er lovlige. Det virker på mig som om, at det aktuelle problem er forsøgt negligeret som en bagatel«, skriver beboeren i en mail til borgmesteren, som er sendt onsdag i denne uge.

Skimmelsvamp i kælder Beboeren har opdaget, at der er skimmelsvamp i kælderlokalerne og er bekymret for, om det spreder sig til de øvrige lejligheder i ejendommen.

»Jeg opdager det 1. februar 2017, da jeg af en teknikker fra ISTA bliver bedt om at komme med ned i lokalet. Jeg ser, at der ligger madrasser på gulvet helt op til ydervæggene, som er sorte af skimmelsvamp. Der bor stadig dags dato ti personer fra Rumænien dernede, og det virker ikke som om, de er ved at pakke, det vil sige at ejeren har ikke kontaktet dem. Skimmelsvamp er som bekendt sundhedsfarligt og hvor meget, det har bredt sig, ved jeg ikke, men svampeangrebet skal stoppes, før det er hele ejendommen, der bliver angrebet«, skriver beboeren.

På borgmesterkontoret beklager Dorte Meldgaard, at tingene har trukket ud.

- Det er selvfølgelig beklageligt, at det har taget så lang tid, men det har været et problematisk forløb, hvor det har været svært at finde ud af, hvem der ejer lokalerne, og hvor vi har ventet på svar flere gange. Den nye del med skimmelsvampen skal vi selvfølgelig ud at kigge på, siger Dorte Meldgaard.

Varsel om påbud på vej Lars Mørk, der er direktør for teknisk forvaltning fortæller, at kommunen er på vej med et varsel om påbud til ejeren af kælderlokalerne.

- Vi er ved at lave et varsel om påbud. Det har han selvfølgelig mulighed for at kommentere på og agere efter. Enten kan han rette ind til højre ved, at han fjerner lejerne. Den anden mulighed er, at han han retlig lovliggør udlejningen, det vil sige at han får ansøgt om beboelsesmulighed i kælderen, hvilket kræver ejerforeningens accept. Hvis ingen af delene sker, vil der blive udstedt et påbud, og hvis man ikke overholder påbuddet, så bliver man meldt til politiet, siger Lars Mørk.

Forløb skal op politisk Formanden for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen (Fælleslisten) er langt fra tilfreds med forløbet.

- Jeg vil tage det op politisk, at vi ikke er i stand til at behandle henvendelser om alvorlige sager hurtigere end otte måneder efter de modtages fra borgeren, oplyser han til avisen.

- Forvaltningen taler om en henvendelse i august, men der kom allerede en i april. Der sker så først noget i oktober, og det er ikke i orden. Der skal ikke få en uge fra man modtager den slags henvendelser. Det er uansvarligt og pligtforsømmende. Når kommunen får oplysninger som disse skal de give dem videre til relevante myndigheder: Skat, forsyningen og politiet. Borgeren har krav på, at der sket noget, siger Tue Tortzen.

Fredag eftermiddag blev beboeren i ejendommen på Langesvej 38/Københavnsvej 12 lovet af kommunen, at der nu bliver gjort noget.

- Det er jo altid godt, at der nu sker noget, men det er ærgerligt, at man er nødt til at starte Tredje Verdenskrig for at blive hørt, siger beboeren.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at få en kommentar fra ejeren af kælderlokalerne, men han er ikke vendt tilbage på avisens henvendelse.