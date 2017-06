På jagt efter snorklemsfælder og gyngeben med råd

Se billedserie En legeplads skal være sikker - men børnene skal også kunne overskride deres grænser og føle, at det er lidt farligt. Foto: Janne Mulvad

Hillerød - 02. juni 2017 kl. 12:08 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børns leg må gerne være på grænsen og give et sug i maven - men uden at børnene kommer til skade. Derfor bliver der holdt godt øje med legepladserne, og lige nu er Hillerød Kommune ved at gennemgå de 70 legepladser ved daginstitutioner, legestuer, skoler og HFO'er. Findes der alvorlige fejl eller mangler, repareres de for at sikre, at børnene kan lege trygt. I løbet af 2016 blev der brugt 500.000 kroner på at udbedre de mest kritiske fejl, og arbejdet fortsætter.

Vi tog med Line Højdal på legepladsinspektion hos børnene i daginstitutionen Gartneriet på Vibekevej i Hillerød, hvor 70 børn fra vuggestuen og børnehaven leger hver dag.

Line Højdal er ansat i Hillerød Kommunes ejendomsafdeling, og det er hende, der står for at finde ud af, hvilke reparationer, der skal laves på legepladserne. Desuden er hun ved at blive uddannet legepladsinspektør. Inspektionen af Gartneriets legeplads er en del af hendes eksamensopgave, som gerne skulle gøre hende i stand til i fremtiden selv at tjekke Hillerød Kommunes legepladser efter i sømmene.

Og mens børnene løber rundt på legepladsen, går hun alle redskaber efter for snorklemsfælder, hovedklemsfælder, rådne gyngeben, farlige skruer, nedslidte faldunderlag og alle de andre risici, en stor legeplads kan byde på.

Line Højdal starter testen af legepladsen på en indhegnet del af den store legeplads, hvor vuggestuebørnene kan lege for sig selv. Her kan de klatre op til en lille rutsjebane, og den tjekker Line Højdal med et særligt redskab - snortesteren, som skal efterligne det der kan ske, når et barn i flyverdragt leger, og en snor kan sætte sig fast.

- Hvis barnet ikke har mulighed for at standse bevægelsen, skal snoren kunne følge med, for ellers er der risiko for at der kan være en snorklemsfælde, og dermed risiko for kvælning fortæller Line Højdal, inden hun sætter af fra toppen af rutsjebanen og lader sig glide.

- Så fik jeg også en rutsjetur i dag, siger hun, og går videre til legepladsens gyngestativ.

- Det er en af vores helt store syndere. Vi ser rigtig mange gyngestativer med fejl på.

Og hun spotter da også hurtig et stort knasthul i gyngestativets ene ben, fyldt op af vand og snavs.

- Det her er jeg meget ked af, siger hun og stikker sin skruetrækker ind i hullet. Den kan komme langt ind, for træet er blevet blødt. Det er angrebet af råd.

- Det er en indkøbsfejl. Man skulle aldrig have accepteret et gyngestativ med så stort et knasthul i. Det her gyngeben vil jeg gerne have skiftet, siger hun.

På den anden side af gyngestativet finder hun en fejl mere. Her er den øverste del af gyngebenet flækket et godt stykke ned.

- Havde det været på den samme side som rådangrebet, havde jeg nok lukket gyngestativet, siger hun.

Fire børn kommer farende ud af børnehuset, og en efter en hopper de ombord i redegyngen, som er hængt op i gyngestativet.

- Der kan være rigtig mange børn på sådan en gynge. Så der må ikke være fejl på gyngestativet. Det er jo fundamentet, der er fejl i, og det vil jeg ikke have, siger Line Højdal.

Hun vil derfor overveje, om de to ben skal skiftes, når reparatøren kommer ud på legepladsen for at forbedre de fejl, hun finder i dag.

Line Højdal går videre med sin inspektion på Gartneriets legeplads, som nu syder af liv og legende børn. Næste stop er et stort legeskib med masser af mulighed for leg. Og masser af mulighed for fare - men også for at få et sug i maven fra skibets øverste platform.

Der er forskellige krav til, om der sker være afskærming afhængigt af, hvem der kan klatre ombord i legestativet.

- Det er forskel på hvilke krav der er, hvis et lille barn nemt kan komme derop, eller det kun er de større, motorisk stærkere børn, der kan komme op på det.

Line Højdal kigger op på skibet.

- Jeg synes det ser højt ud til, at der ikke er sideafskærmning, siger hun.

Men det viser sig, at skibet ikke er så højt, at der skal være sideafskærming.

- Det skal jo heller ikke være sådan, at børn aldrig får den der fornemmelse af at »uh, nu er jeg højt oppe«. Så jeg synes standarden er meget god, siger Line Højdal, som regner med, at alle legepladserne i kommunen er gennemgået og de værste fejl udbedret inden sommerferien.

- Hver gang, der er blevet lavet inspektioner har vi udbedret det, der er kritisk. Så vi følger med. Men jeg kunne godt tænke mig, at der blev arbejdet mere langsigtet med vores legepladser, så de mindre kritiske fejl også blev udbedret, siger hun.

Når politikerne skal i gang med at fordele penge til de kommende års budgetter, skal de også tage stilling til et ønske om 1,1 million kroner mere om året til at vedligeholde legepladserne.