De foreløbige skitser viser et hotel som randbebyggelse ud mod Slangerupgade og boligejendomme i noget lavere byggeri længere inde på Markedspladsen. Illustration: Momentum+

Send til din ven. X Artiklen: PFA købte hotelgrund for 10 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

PFA købte hotelgrund for 10 millioner

Hillerød - 26. august 2017 kl. 06:05 Af Janne Mulvad I Hillerød er det endelig lykkedes at få solgt den nuværende p-plads midt i Hillerød, Markedspladsen, til et hotelprojekt. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det får stor betydning for Hillerød. Vi har i lang tid ønsket os et hotel mere, med den centrale placering. Det er dejligt, at der er nogen, der kan se idéen i det, siger Dorte Meldgaard (K), der som Hillerøds borgmester 11. juli kunne skrive under på en købsaftale med PFA Boliger.

Prisen er 10 millioner kroner, som PFA betaler for den 4000 m2 store grund, fremgår det af købsaftalen, som Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i.

De ti millioner kroner, der kommer i kommunekassen, skal Hillerød Kommune bruge til forskellige anlægsomkostninger i forbindelse med projektet, oplyser kommunen.

Til gengæld forpligter PFA sig til at bygge et hotel på Markedspladsen. Desuden bliver der blandt andet også opført 5000 m2 seniorvenlige boliger på Markedspladsen, og det glæder borgmesteren.

- Det er godt, at det bliver kombineret med boliger, som ovenikøbet er seniorvenlige. Det er jeg glad for, for der mangler den type boliger i Hillerød, siger Dorte Meldgaard.

Forvaltningen er i fuld gang med at lave lokalplanen i samarbejde med PFA, som samtidig arbejder med et mere detaljeret projekt. Forude venter cirka 10 måneders arbejde med lokalplanen, som skal gennem en offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Udgangspunktet er et projekt, som er tegnet af Mikkelsen Arkitekter A/S, som har forestillet sig et 6-7 etager højt hotel i røde musten som en randbebyggelse ud mod Slangerupgade. Boligejendommene står længere inde på Markedspladsen, er i varierende højde og opført i samme materiale som hotellet.

Komplekset kommer også til at byde på et supermarked på 1200 m2, men det ligger ikke fast hvilket supermarked, der om et par år rykker ind i Hillerød.

- Vi er stadig i forhandling. Men vores mål er, at det ikke bliver et discountsupermarked, siger Michael Bruhn, administrerende direktør i PFA Ejendomme, og nævner Menu, Føtex eller Superbrugsen som muligheder.