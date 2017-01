Lars Gliese blev forleden kendt skyldig i blandt andet vold og 38 overtrædelser af beredskabsloven. Han blev idømt tre måneders ubetinget fængsel og en bøde på 130.000 kroner. Foto: Lars Skov

Overvejer at anke dom i vejsag

Hillerød - 20. januar 2017

55-årige Lars Gliese har svært ved at forstå, at han onsdag blev kendt skyldig i en lang række overtrædelser af blandt andet beredskabsloven og blev idømt tre måneders ubetinget fængsel og en bøde på 130.000 kroner.

- Jeg mener, at dommeren ikke forstår den private ejendomsrets ukrænkelighed. Det er tankevækkende, at de kan udstede en bøde for noget, jeg har gjort på min egen ejendom, siger han dagen derpå.

Lars Gliese har hele tiden holdt fast i, at han ejer Birkehøjvej i Meløse, hvor han bor. I retten i Hillerød var han blandt andet anklaget for i fire tilfælde at have kastet vand, hestemøg og en gren på forbipasserende naboer samt for i 47 tilfælde at have afspærret Birkehøjvej på med træer, grene, landbrugsmaskiner, hårde hvidevarer, fliser og søm. På baggrund af tiltaltes delvise erkendelse af de faktiske forhold, en række fotos fra stedet, og vidneforklaringer fandt retten det bevist, at tiltalte i 38 af de 47 tilfælde havde overtrådt beredskabsloven ved at afspærre vejen, således at rednings- og slukningsmuligheder ikke var sikret bedst muligt.

Siden 2008 har Lars Gliese været i konflikt med sine naboer og gentagne gange spærret vejen, så de ikke kan få post eller få hentet affald. I 2009 blev han i dømt og fik en bøde på 3000 kroner for at have spærret vejen en enkelt gang.

Naboerne fik i juni 2010 byrettens ord for, at de har vundet aldershævd over vejen og må benytte den, og den afgørelse er senere blevet stadfæstet i Østre Landsret. I 2014 blev Lars Gliese dømt for anden gang, hvor han blandt andet blev kendt skyldig i at have spærret vejen og vold efter den milde voldsparagraf.

Lars Gliese vil nu i samråd med sin forsvarer overveje, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

- Jeg kan ikke se nogen rimelighed i, at jeg skal betale 130.000 kroner og tre måneder i fængsel. Hvordan kan man udstede bøder for noget, du har gjort på egen ejendom? Det forstår jeg slet ikke, siger Lars Gliese.