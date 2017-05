En 48-årig buschauffør er tiltalt for at have foretaget en unødig hård opbremsning, da han sad bag rettet i en skolebus fyldt med skoleelever. Han nægter sig skyldig. Foto: Hans Jørgen Johansen

Ord mod ord i sag om uforsvarlig kørsel af skolebus

Hillerød - 16. maj 2017 kl. 18:21 Af Ann-Sophie Meyer

Ville buschaufføren give skolebørnene en lærestreg, eller var der en trafikal årsag til, at han bremsede hårdt op? Det var det helt store spørgsmål, da en sag om uforsvarlig kørsel af en skolebus var for Retten i Hillerød tirsdag, hvor en 48-årig buschauffør er tiltalt for at have foretaget en unødig hård opbremsning, da han sad bag rettet i en skolebus fyldt med skoleelever. Han nægter sig skyldig.

Anklageren gik efter en dom på mellem 20 og 30 dages betinget fængsel og en ubetinget fratagelse af førerretten, mens forsvarsadvokaten gik efter en frifindelse. Dommen bliver afsagt onsdag.

Tre af de elever, der var til stede i skolebussen, og en lærer fra Hanebjerg Skole, der tog imod eleverne, da de kom tilbage til skolen, vidnede i retten.

De tre elever fra femte klasse fortalte på båndede afhøringer, der blev afspillet i retten, hvordan buschaufføren havde hamret bremsen hårdt i, da bussen nåede til skolen. Ifølge de tre elever skyldtes den hårde opbremsning, at buschaufføren mente, at eleverne skulle have en »lærestreg«.

- Han sagde, at det var en lærestreg, fordi vi havde stået op og slået på sæderne, sagde den ene elev blandt andet.

Eleverne fortalte også, at flere kom lettere til skade i forbindelse med den hårde opbremsning.

- Jeg røg ind i en hård plastikplade, og så satte jeg mig ned, fordi jeg syntes, at det gjorde rigtig ondt. Jeg var lige ved at græde, og jeg fik en lidt stor bule, forklarede en 11-årig elev fra femte klasse.

- Der var rigtig mange, der græd. Nogle græd, fordi de havde slået sig, men der var også nogle, der græd, fordi de var forskrækkede, forklarede en anden elev fra samme klasse.

Den 48-årige buschauffør nægtede sig skyldig. Han forklarede i retten, at han var nødt til at bremse foran stoppestedet ved skolen, fordi der kørte en varevogn bag bussen, der pludselig forsøgte at foretage en forbikørsel, da skolebussen skulle til at stoppe.

Han forklarede også, at han ikke kunne bruge hornet, fordi det ikke virkede, og at der ikke var seler i bussen, som der ellers plejer at være, fordi der var tale om en reservebus.

- Jeg bemærker, da jeg holder stille og vender mig om, at der er en pige, der siger, at hun faldt og slog sig. Så spørger jeg hende, om hun har rejst sig, inden vi stoppede, og det svarer hun ikke på. Men hun kan ikke ryge hen, hvor hun var, hvis hun ikke har rejst sig. Det kan ikke lade sig gøre, sagde buschaufføren blandt andet i retten.

Buschaufføren fremviste desuden busselskabets WebTrack-system, som er et GPS-system, der holder styr på tidspunkter, steder, hastigheder og afvigelser for firmaeets køretøjer. Ifølge den graf, buschaufføren fremviste, kan hastigheden ved opbremsningen højst have ligget på 10 kilometer i timen, da han bremsede.

Der var uenighed om, hvor mange elever der opholdt sig i bussen, da opbremsningen fandt sted. Ifølge anklageskriftet var der 45 skoleelever i skolebussen. Men det afviste den tiltalte. Han forklarede, at der var siddepladser nok til alle, så at der højst har været 28 skoleelever med.

De tre elever der vidnede kunne ikke huske, hvor mange de var, fordi der var elever fra flere forskellige klasser med. Men to af eleverne forklarede, at der ikke var nok siddepladser til, at alle kunne få en plads, mens den sidste var i tvivl.

Episoden fandt sted på Gørløsevej tirsdag den 27. september 2016 om eftermiddagen. Den 48-årige buschauffør har været vognmand i mere end 20 år, og han er ikke tidligere straffet.