Omfattende tiltale mod mand fra Meløse

Siden 2008 har manden været i konflikt med sine naboer og gentagne gange spærret vejen, så de ikke kan få post eller få hentet affald. I 2009 blev han i Retten i Hillerød dømt og fik en bøde på 3000 kroner for at have spærret vejen en enkelt gang. Naboerne fik i juni 2010 byrettens ord for, at de må benytte vejen, og den afgørelse er senere blevet stadfæstet i Østre Landsret. I 2014 blev manden dømt for anden gang, hvor han blev kendt skyldig i at have overtrådt beredskabsloven ved at spærre vejen med træstammer, køleskabslåger, en traktor, ståltråd og strømførende hegnstråd. Han blev også kendt skyldig for vold efter den milde voldsparagraf og dømt for at have tilsidesat to påbud fra Hillerød Kommune om at deltage i dagrenovation og at fjerne et skydetårn fra sin grund. Han fik 30 dages betinget fængsel og en bøde på 70.000 kroner.

Udover overtrædelse af beredskabsloven er manden også tiltalt for overtrædelse af loven om tv-overvågning, da han i tiden op til den 13. september 2015 havde installeret et overvågningskamera med infrarødt lys, der pegede ud mod vejen, i en ældre Toyota, der holdt i hans indkørsel. Den 3. oktober 2015 kaldte han ifølge anklageskriftet en politimand for »bøsserøv«, hvilket er en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. I december samme år skubbede han til to af kommunens mænd, der kom for at rydde vejen for afspærringer og kaldte den ene for »papneger«, og samme måned blev han sigtet for hærværk ved at have lagt sømlignende genstande på vejen, så naboens fordæk punkterede. I marts sidste år blev han sigtet for hærværk påny ved at have fjernet et bræt i et stakit. I august blev han to gange sigtet for at have stjålet en anden nabos stok, ligesom han ved det ene tilfælde blev sigtet for vold efter at have overfaldet naboen bagfra med en spand vand. Blot få dage senere blev naboen overfaldet med vand igen og fik frataget sin stok, så han faldt ned i en større afspærring af hestemøg og beskadigede sin højre hånd. Endelig blev manden den 8. november sidste år sigtet for vold igen efter at have kastet vådt hestemøg ud over en nabo.