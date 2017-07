Omfattende program ved Østfestivalen

Det er ikke kun børn og unge, der får noget at se til under Østfestivalen. Der er også tilbud for voksne og de første to dage i form af fælleslæsning og litteraturquiz. Det vil foregå i krea- og biblioteksteltet, hvor unge og gamle kan mødes, og hvor biblioteket skaber hyggestemning sammen med frivillige og plejecentret Skovhusets beboere. Men mange af de voksne vil også være frivillige, der - hvis de ikke har meldt sig før festivalen - kan melde sig under festivalen og høre, om der er brug for deres hjælp.