Se billedserie Omkring 60 personer deltog i receptionen i Vandrehallen på Hillerød Bibliotek, hvor bogen »25 kapitler af FDFs historie 1917-2017« blev præsenteret. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Omfattende Jubilæumsbog om Hillerøds FDF'ere

Hillerød - 10. maj 2017 kl. 05:52 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»25 kapitler af Hillerød FDFs historie 1917-2017« er det særdeles rammende navn for den 427 sider store bog, der i går blev præsenteret ved en reception på Hillerød Bibliotek i Vandrehallen på 100-års dagen for FDF Hillerøds fødsel. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Bogen er blevet til gennem et ganske omfattende researcharbejde begået af bogens syv mand store redaktionsgruppe, blandt andet ved 20-25 besøg i Frederiksborg Amts Avis' arkiv i Slotsgade, besøg i Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek og ved hjælp af nulevende, tidligere FDF'ere, der har bidraget med information, været med til at skrive kapitler og har stillet familiealbums til rådighed. Bogen indeholder blandt andet fotos fra alle de mange år, hvoraf et udpluk kan ses udstillet på en væg på biblioteket i Vandrehallen.

- En arbejdsgruppe gik for fire år siden i gang med at arbejde på jubilæumsbogen. Vi er meget glade for, at den nuværende kredsleder syntes, at det var en god ide. Det er meget værdifuldt at være fem-seks personer til at arbejde på det. Trods arbejdets omfang har det været meget fornøjeligt. Dog måske ikke så fornøjeligt for vores koner, sagde Ivar Berg-Sørensen ved præsentationen. Han er redaktionsgruppens ansvarshavende.

Han glæder sig over, at de tidligere FDF'ere 92-årige Flemming Petersen og 98-årige Ivan Holm har bidraget med unik viden til bogen. Frederiksborg Amts Avis bragte et interview med dem 6. maj.

- At have en 98-årig og en 92-årig har været særligt godt, deres gode hukommelse har gjort, at vi har kunne navngive mange steder, sagde Ivar Berg-Sørensen.

