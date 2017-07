Østre Landsret stadfæster: Fængsel og bøde for at spærre vej

I retten i Hillerød var han blandt andet anklaget for i fire tilfælde at have kastet vand, hestemøg og en gren på forbipasserende naboer samt for i 47 tilfælde at have afspærret Birkehøjvej med træer, grene, landbrugs- maskiner, hårde hvidevarer, fliser og søm. Tre af naboerne vidnede i landsretten mod Lars Gliese. I byretten blev han desuden kendt skyldig i hærværk og i overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at true en betjent, kalde en anden betjent »papneger« og en tredje for »bøsserøv«.

Siden 2008 har Lars Gliese været i konflikt med sine naboer og gentagne gange spærret vejen, så de ikke kan få post eller få hentet affald. Han holder fast i, at han ejer vejen, og at den private ejendomsret er ukrænkelig. I 2009 blev han i dømt og fik en bøde på 3000 kroner for at have spærret vejen en enkelt gang. Naboerne fik i juni 2010 byrettens ord for, at de har vundet aldershævd over vejen og må benytte den, og den afgørelse er senere blevet stadfæstet i Østre Landsret. I 2014 blev Lars Gliese dømt for anden gang, hvor han blandt andet blev kendt skyldig i at have spærret vejen og vold efter den milde voldsparagraf.