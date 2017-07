Se billedserie Hillerødholmskolen har tidligere ønsket sig en renovering af skolernes toiletter, men der har ikke været penge til det. Foto: Allan Nørregaard

Ønsker om anlæg for 137 millioner kr.

Hillerød - 18. juli 2017 kl. 04:11 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød er i rivende udvikling, og det betyder, at politikerne til næste år har afsat millioner af kroner til store projekter som infrastruktur og byggemodning af Ullerød Nord, klimatilpasning i Østbyen, infrastruktur i Favrholm, cykelstier, Frederiksbro og helhedsplaner for Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm og Frederiksborg Byskole. Politikerne har allerede vedtaget et anlægsbudget for 2018 på 120 millioner kroner, og derudover er der anlægsønsker for 137 millioner kroner til næste år, som skal forhandles ved budgetforhandlingerne til efteråret.

Den største post på anlægsønskesedlen er en renoveringspulje på 32,4 millioner kroner hvert år de næste fire år til renovering af kommunale bygninger. En Rambøll-rapport fra april i år viste, at kommunen har et stort og voksende vedligeholdelsesefterslæb, hvilket betyder, at kommunens ejendomskapital udhules, at de fysiske rammer for kommunens centrale velfærdsydelser forfalder, og at kommunen skubber en stor regning foran sig. For at opgaven mere overkommelig er pengene tiltænkt de bygninger, der har tilstandsgrad 1 og 2, dvs. som enten er begyndt at forfalde eller hvor der er begyndende slid og synlige skader.

- Mange af de anlægsønsker, der er i år, handler om renovering og opgradering til fornuftig stand. Heldigvis har vi sat penge af til det allerede. Udover de gamle bygninger opstår der nye behov, for eksempel nye ældreboliger, en ny hal, og den eksisterende bygningsmasse trænger til en opjustering. Der er altid nogle ting, som vi er nødt til at tage med. Det er svært med anlæg, men for eksempel daginstitutionerne er vigtige at prioritere, for hvor skal børnene ellers være?, siger borgmester Dorte Meldgaard (K) om ønskesedlen.

