Se billedserie De små lam slap for at blive klippet. De skal først klippes, når de er omkring et år.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Økologiske får var til frisøren

Hillerød - 27. maj 2017 kl. 05:15 Af Ann-Sophie Meyer

Flere familier kiggede forbi, da der blev klippet får på det økologiske landbrug Mangholm fredag formiddag.

- Mææh, siger fåret Stella, da det bliver hendes tur til at få klippet vinterulden af. Det er hun ikke meget for. Men af skal det, for snart begynder det at blive varmt, og så går det ikke, at fårene render rundt med en tyk vinterpels. Gårdens får bliver klippet to gange årligt, i februar og maj, og på denne varme sommerdag er flere børnefamilier mødt op på Mangholm i Tulstrup for at se, hvordan det foregår. Der er 22 får, der skal klippes, og i år er det ikke kun på grund af varmen, at ulden skal af.

- Fårene skal til at gå på en mark, de ikke har gået på før, og så er det godt, hvis de kan mærke strømmen i hegnet. Det kan de ikke, hvis de har for meget pels, siger landmand Tine Hage, der ejer Mangholm.

De mange uldtotter bliver samlet i to bunker. Den ene bunke skal bruges til lammeskind uden skind, og resten skal laves til uldgarn.

- Det meste af ulden bliver sendt til Hjelholts Uldspinderi på Fyn. Der bliver det lavet til uldgarn, og så bliver det sendt retur, så vi kan sælge det her i gårdbutikken, siger Tine Hage.

En af de familier, der har valgt at kigge forbi, er 5-årige Svelja, 8-årige Elise og deres far, Felix Bekkersgaard Stark. De har taget plads på græsset foran fårene, og de sidder og nyder solen, mens den står på fåreklipning.

- Vi bor i nærheden, og så synes jeg, at det er hyggeligt at tage herhen med børnene, så de kan se, hvordan det foregår, når fårene bliver klippet, siger Felix Bakersgaard Stark og fortsætter:

- Svelja troede, at det ville være synd for fårene. Men nu kan hun se, at det er det ikke, siger han, mens hans to piger sidder og kigger på fårene.

- Jeg synes, at det er sjovt at se fårene blive klippet, tilføjer 5-årige Svelja, og Svelja og hendes 8-årige storesøster Elise er enige om, at lammene er nuttede, og at de godt kunne tænke sig et lam derhjemme.

- Men min mor synes ikke, vi skal have flere dyr. Vi har allerede en skildpadde, fire katte og snart 20 høns, for min far er ved at bygge et hønsehus. Jeg kunne også godt tænke mig en hest eller en pony, siger 8-årige Elise.

Det økologiske landbrug Mangholm har åbent for besøgende hver lørdag og søndag fra kl. 10 til 16, hvor familier kan høre om Mangholm, og hvor der kan købes alt fra kød og grøntsager til kaffe og kage i gårdbutikken - og alt er selvfølgelig økologisk.