Økoby har budt på kommunal jord

Hillerød - 22. februar 2017 kl. 08:27 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune har fået købstilbud fra Bæredygtig Bosætning Nordsjælland, foreningen, der ønsker at etablere et økosamfund på Dyremosegårds jorder lige uden for Skævinge ved Hillerød.

Hillerød Kommune købte selv jorden for 70 millioner kroner i 2007.

Politikerne i økonomiudvalget skulle mandag aften tage stilling til købstilbuddet, men borgmester Dorte Meldgaard (K) kan endnu ikke fortælle, om tilbuddet blev accepteret, da det endnu ikke er endeligt vedtaget.

Blandt økobyen i Skævinges måske kommende beboere er Stephan Krabsen, som siden 2015 har arbejdet på at realisere projektet.

- Vi har sagt en pris. Men om politikerne sidder med himmelvendte øjne eller synes det er fedt, det ved vi ikke. Men det bliver rigtig spændende, at komme i gang, hvis vi får grunden fra kommunen, siger han.

Planen er at opføre et økologisk bofællesskab med op til 400 lerhuse på de 73 hektar jord. Ifølge Stephan Krabsen er der en pæn gruppe af personer, der er interesseret i at blive en del af det økologiske bysamfund.

- Der er rigtig god mulighed for, at det bliver realiseret, siger han.

I første omgang skal der opføres 100 boliger for at ambitionen om at gøre byen selvforsynende med energi skal være mulig - men på sigt skal der være hele 400 boliger i det nye bysamfund.

- Det betyder, at vi potentielt kan blive 800 mennesker - plus deres børn, siger Stephan Krabsen.