Øhhh, hvad sker der her: Købmand mødte ind til bizart syn

Det var noget af et absurd syn, der mødte Torben Hansen, købmand i Rema 1000 i Hillerød på Sophienborg Allé, da han mødte ind i morges.

For her kunne han se intet mindre end en bil, som stod parkeret på et af butikkens vognskurer.

- Jeg blev godt nok overrasket, da jeg fik øje på bilen, det er jo ikke der, vi normalt har biler parkeret. Men så begyndte jeg altså også at grine, for det har jeg da aldrig set før, siger Torben Hansen til sn.dk.

Han ringede med det samme til politiet, der også studsede over den noget bizarre historie.

Torben Hansen fortæller, at den noget ureglementerede parkering er blevet noget af et tilløbstykke her torsdag morgen.

- Der er kommet en del her ud for at se bilen på taget, og folk stopper op i deres biler for at tage billeder af det. Nu kalder folk det Hillerøds Lille Havfrue, griner købmanden.

Hos Nordsjællands Politi bekræfter pressekoordinator, Henrik Suhr, at man fik en anmeldelse om en bil på et tag ved Rema 1000 klokken lidt i seks torsdag morgen.

- Det viser sig, at der er tale om en uoverensstemmelse mellem to personer. En mand er blevet sur på bilens ejer, og har efterfølgende brugt en kranvogn til at løfte bilen op på taget, siger Henrik Suhr til sn.dk.

Han oplyser, at politiet nu venter på en kranvogn til at få bilen ned igen. Herefter skal politiet tage stilling til, hvad der skal ske yderligere i sagen.